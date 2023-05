Niż Benedykt - pogorszenie pogody w całym kraju

Z południowej Europy nadciąga do Polski niż Benedykt niosący ze sobą masy wody. Już teraz w niektórych miejscach w Polsce natknąć się można na opady, w innych warto przygotować się na burze. Rzeczony niż w niektórych krajach spowodował obfite deszcze, sprawiając, że na metr kwadratowy spadło średnio kilkadziesiąt litrów wody.

Największy spadek temperatury odnotowany ma zostać w rejonach Sudetów - obszary nizinne mogą liczyć na 9 stopni Celsjusza, podczas gdy w rejonach podgórskich termometry pokażą zaledwie 5 stopni. Co ciekawe, najcieplej w poniedziałek ma być na Suwalszczyźnie - tam temperatura wynieść ma aż 21 stopni Celsjusza. To całkiem sporo jak na obszar nazywany swego czasu "Polskim Biegunem Zimna".

Temperatura na Kujawach i w centralnej Polsce będzie się wahać od 14 stopni Celsjusza do kilku więcej. Nie zabraknie wiatru. Choć z reguły będzie on dość słaby, to w niektórych miejscach Polski, np. na północy osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia pogodowe. Alerty w Polsce

Choć niż Benedykt nie przyniesie drastycznych zmian pogodowych, to Instytut Meteorogolii i Gospodarki Wodnej wydał kilka stosownych ostrzeżeń dla niektórych regionów i obszarów w Polsce. Dotyczą one przede wszystkim opadów i burz, które w określonych miejscach mogą być ponadprzeciętnie obfite.

Alert pierwszego stopnia przeciwko opadom deszczu:

Województwo dolnośląskie

Województwo małopolskie

Osiem województw otrzymało żółte ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Są to:



śląskie

małopolskie

opolskie

świętokrzyskie

mazowieckie

łódzkie

wielkopolskie

kujawsko-pomorskie

Takie warunki pogodowe oznaczają, że w znacznym stopniu utrudnione będzie np. prowadzenie pojazdów, a burze i silne opady mogą stanowić zagrożenie dla dóbr materialnych, jak i zdrowia oraz życia.

Pogoda na weekend? Ma być lepiej

Gorsze warunki pogodowe będą występować w ciągu tygodnia, jednak zapowiadane jest widoczne poprawienie pogody na weekend. Ostatnie dni bieżącego tygodnia mają charakteryzować się znacznie lepszą temperaturą, jak i mniejszymi opadami.

Oznacza to, że najbliższy weekend może być idealnym momentem na jednodniowy wypad w Polsce. Jeżeli szukacie idealnego miejsca na krótki odpoczynek, to nasz poradnik z pewnością zasugeruje wam ciekawy pomysł.

