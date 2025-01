Zorza polarna zachwyca i intryguje. Nowe odkrycie

Zorza polarna stanowi popularny temat obserwacji oraz fotografii. Zjawisko to w równym stopniu zachwyca, co intryguje. Wiemy już całkiem sporo, a jednak co jakiś czas dowiadujemy się nowych informacji, które zmieniają nasze rozumienie zorzy.

Wiadomo jest, że powstawanie zjawiska jest ściśle związane z procesami zachodzącymi w jonosferze - wiele kilometrów nad Ziemią. Znane są także odmienne typy zórz, a także powody ich różnorodnych kolorów.

Teraz naukowcy poczynili kolejne postępy w badaniach. Wyjaśnili zagadkę biało-szarej plamy, która czasami pojawia się na niebie wraz z zorzą polarną.

Pierwsza reakcja każdego naukowca to: "Co to jest?"

Naukowcy z Uniwersytetu w Calgary po raz pierwszy wyjaśnili zjawisko biało-szarej plamy, która bywa obserwowana obok zorzy polarnej. O tym zjawisku wspominały różne prace naukowe także wcześniej, jednak nigdy wcześniej nie udało się wyjaśnić jego znaczenia.

Zespół specjalistów kierowany przez dr Emmę Spanswick, adiunkt w Katedrze Fizyki i Astronomii na Wydziale Nauk Ścisłych twierdzi, że zna odpowiedź na tę zagadkę.

- Pierwsza reakcja każdego naukowca to: "Co to jest?" - mówi Spanswick, która jest główną autorką publikacji dotyczącej nowych odkryć na temat zorzy i wyjaśnia, że jej zespół badawczy zdołał rozwikłać ten problem.

Naukowcy wyjaśnili, czym jest biało-szara plama obserwowana niekiedy przy zorzy polarnej. University of Calgary, zespół badawczy Wydziału Nauk Ścisłych materiał zewnętrzny

Zagadka biało-szarej plamy przy zorzy polarnej wyjaśniona

W artykule stanowczo stwierdzono, że biała plama to "z całą pewnością źródło ciepła". Spanswick twierdzi, że odkrycie stało się możliwe dzięki rozwojowi technologii fotograficznej, co "pozwala zarówno fotografom amatorom, jak i naukowcom oglądać prawdziwe kolorowe obrazy nocnego nieba".

Zjawisko biało-szarej plamy potencjalnie może mieć związek z innym obserwowanym niekiedy przy zorzy zjawiskiem optycznym określanym jako STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement), podali naukowcy.

- Zorza polarna jest bardziej złożonym zjawiskiem, niż wcześniej sądzono - stwierdził zespół badawczy w artykule, który pojawił się na łamach "Nature Communications".

