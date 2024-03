Polacy rozpoczynają staże w ESA. Powitał ich polski astronauta

Jakiś czas temu wspominaliśmy wam, że POLSA poszukuje stażystów i stażystek do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W czwartek przyznano nominacje dla członków pierwszej grupy polskich absolwentów szkół wyższych. Odbędą oni dwuletni staż w ESA.

Staż w ESA odbędzie łącznie 30 Polaków

Nominacje zostały przyznane w czwartek 12 osobom z grupy 14, którzy wkrótce rozpoczną dwuletnie staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zostały one wręczone przez prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorza Wrochnę oraz wiceministra rozwoju i technologii Waldemara Sługockiego.

Zdjęcie Nominacje stażystom i stażystkom wręczyli prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna oraz wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki. / PAP/Leszek Szymański / materiał zewnętrzny

To pierwszy raz, gdy absolwenci polskich szkół wyższych otrzymali staże, które odbędą się w Europejskiej Agencji Kosmicznej, co podkreślił Waldemar Sługocki. Natomiast prezes POLSA powiedział, że "ESA to nasza agencja, a nie osobny podmiot". Docelowo ma tam trafić 30 polskich stażystów oraz stażystek.

Polski astronauta powitał polskich stażystów

Polscy stażyści zostali przywitani przez "naszego" astronautę. To Sławosz Uznański, który jeszcze w tym roku ma polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną i obecnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej odbywa szkolenie przed misją.

Trzymajcie kontakty między sobą, współpracujcie, wymieniajcie się swoim doświadczeniem. Nie jesteście bezpośrednią konkurencją, rynek niesamowicie rośnie, więc im więcej osób na tym rynku, tym lepiej. A kompetencji potrzeba bardzo dużo. Dzisiaj macie ogromny potencjał, to wy jesteście przyszłością technologiczną (...) i gospodarczą projektów kosmicznych. powiedział Sławosz Uznański

Staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej są płatne

Staże, które młodzi Polacy odbędą w Europejskiej Agencji Kosmicznej, są płatne. Za każdy miesiąc członkowie grupy otrzymają po 3600 euro. Za finansowanie odpowiada Ministerstwo Rozwoju oraz Technologii i jest to część Narodowego Programu Stażowego.

O staże w ESA walczyły 52 osoby z kraju. Procesem rekrutacji zajęła się Polska Agencja Kosmiczna. Wybrani absolwenci, których łącznie będzie 30, będą pracować w placówkach Europejskiej Agencji Kosmicznej w kilku krajach Europy. Są to Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania oraz Włochy. Po odbyciu stażu mogą otrzymać zatrudnienie na stałe.