Toxoplasma gondii to pierwotniak znany od dekad. W latach 70. ubiegłego wieku szacowano, że może być nim zarażonych nawet 30 proc. populacji. Obecnie wskazuje się, że liczba ta jest jeszcze większa, a pierwotniaka może nosić w swoim ciele nawet co druga osoba na świecie.

To sugerowałoby, że Toxoplasma gondii jest najbardziej zakaźnym pasożytem na świecie. Wydaje się, że liczba ta systematycznie rośnie - aż 66 proc. populacji Australijczyków było w życiu zarażonych Toxoplasma gondii, a fakt, że pierwotniak tak łatwo się przenosi, tylko utrudnia z nim walkę.



Jak można się zarazić?

Pasożyty można znaleźć we wszystkim, ale za rozprzestrzenianie się najbardziej zakaźnego pasożyta na świecie najczęściej odpowiedzialne są koty. To one są głównym żywicielem Toxoplasma gondii i tym samym jedną z największych przyczyn rozprzestrzeniania się tego pierwotniaka. Koty z kolei zarażają się Toxoplasma gondii od ofiar, które zjadają, np. gryzoni i innych małych zwierząt. Gdy do tego dojdzie, pasożyty są przenoszone z kocim kałem. Ponieważ ta forma pasożyta może przetrwać w środowisku przez długi czas, dodstają się do zwierząt gospodarskich, które zjedzą kał podczas wypasu. Stąd pasożyty dostają się do mięśni zwierząt hodowlanych.

W ten sposób pasożytem zaraża się człowiek. Ponieważ pasożyty wnikają w mięśnie, mogą przetrwać w zwierzętach nawet po ich uboju na mięso. Gdy człowiek zje zarażone mięso, może zostać zainfekowany pasożytem. Ponadto, jeśli pasożyt po raz pierwszy zainfekuje kobietę w czasie ciąży, może ona przekazać zakażenie swojemu nienarodzonemu dziecku.

Jak unikać toksoplazmozy?

Ponieważ toksoplazmozy (choroby wywoływanej przez Toxoplasma gondii) nie da się wyleczyć, należy unikać kontaktu z kocimi odchodami. Szczególnie uważać powinny kobiety w ciąży, a kocia kuweta powinna być sprzątana w rękawiczkach, zwłaszcza w przypadku zwierząt wychodzących.

Jeżeli chodzi o przyrządzanie mięsa, to warto się upewnić, że gotujemy je w temperaturze co najmniej 70 stopni Celsjusza. Opcjonalnie można je zamrozić przed gotowaniem, aby zabić pasożyta. Naukowcy zalecają również mycie wszystkich świeżych owoców i warzyw przed ich spożyciem. Należy też unikać picia nieuzdatnionej wody (np. z rzeki, potoku lub strumienia).

Walka z najbardziej zakaźnym pasożytem na świecie polega przede wszystkim na zapobieganiu jego rozprzestrzenianiu się. Pasożyt ten często atakuje oczy - tzw. toksoplazmoza oczna. U zarażonych osób mogą pojawić się "kuleczki" lub kłopoty z widzeniem. Badania nad toksoplazmozą oczną wykazały, że szkody wyrządzone w oku są często nieodwracalne.



