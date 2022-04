Bardzo ambitne plany ma prezes Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA, prof. Grzegorz Wrochna. Zwrócił on uwagę, że badanie Księżyca pod kątem poszukiwania surowców jest bardzo rozwojowym trendem.

"Myślimy już bardzo poważnie o technicznej misji na Księżyc, gdzie wysłalibyśmy kosmiczny łazik z możliwością pobierania próbek, z zaawansowanym sterowaniem zapewniającym dużą autonomię" prof. G. Wrochna szef POLSA

Na Ziemi powoli wyczerpują się zasoby rzadkich surowców, których na Księżycu i innych ciałach niebieskich jest pod dostatkiem.

"Początkowo górnictwo kosmiczne będzie przede wszystkim zaspokajać bieżące potrzeby baz zakładanych na Księżycu" - dodaje prof. Wrochna. Polskie firmy mogłyby także uczestniczyć w podobnych misjach od strony technicznej, wysyłając własne misje, a także dostarczając specjalistycznego sprzętu robotycznego i badawczego do większych misji NASA lub ESA.

"Mamy nadzieję, że taką techniczną misję na Księżyc moglibyśmy wysłać w ciągu pięciu-sześciu lat" - wskazał Wrochna.

NASA wraz z ESA planuje rozmieszczenie na Księżycu stałych baz, na podobny krok chcą zdecydować się także Chiny wspólnie z Rosją.

"Będą one (bazy - red.) potrzebowały tlenu, którego na Księżycu jest wprawdzie dużo, ale w postaci związanej; wody; paliwa i materiałów do tego, by budować bazy z surowców księżycowych, żeby nie trzeba było ich tam transportować z Ziemi" - wyjaśnił Wrochna.

Prezes POLSY dodał także "Podpisaliśmy niedawno deklarację Artemis Accords, która nam otwiera drzwi do takiej współpracy (wysłanie polskiego astronauty na Księżyc - red.)".

W Polsce, do wynoszenia w przestrzeń kosmiczną obiektów, rozważane jest uruchomienie poziomych startów z wykorzystaniem technologii air-launch. Polega to na tym, że sprzęt będzie "załadowany" do rakiety, która z kolei będzie podczepiona do specjalnie przystosowanego samolotu.

"To technologia, którą opanowało już kilka firm na świecie, m.in. amerykańska Virgin Orbit. To właśnie z nią POLSA w połowie marca br. podpisała w tej sprawie list intencyjny. Będziemy analizowali możliwość startów z terytorium Polski" - wyjaśnił.