Naukowcy są coraz bliżej poznania przyczyny stwardnienia rozsianego (SM), trwającej całe życie choroby autoimmunologicznej, która wpływa na mózg i rdzeń kręgowy, prowadząc do ciężkiej niepełnosprawności. Od dawna podjerzewano, że istnieje związek między stwardnieniem rozsianym a wirusem Epsteina-Barr (EBV), choć do teraz pozostawał on nieuchwytny.

Zespół uczonych z Uniwersytetu Harvarda zbadał próbki pobrane od 10 mln członków armii, marynarki wojennej i sił powietrznych USA. Przeanalizowano próbki krwi pobierane od żołnierzy od 1993 r. co dwa lata. Wnioski opublikowano w czasopiśmie Science.

Okazuje się, że infekcja EBV zwiększa ryzyko zachorowania na SM aż 32 razy!

- Przetestowaliśmy hipotezę, że SM jest wywoływane przez wirus Epsteina-Barr w grupie obejmującej ponad 10 milionów młodych dorosłych pełniących czynną służbę w wojsku amerykańskim, u których 955 zdiagnozowano SM w okresie służby. Ryzyko zachorowania na SM wzrosło 32-krotnie po zakażeniu wirusem EBV, ale nie było zwiększone po zakażeniu innymi wirusami, w tym podobnie przenoszonym wirusem cytomegalii. Wyniki te nie mogą być wyjaśnione przez żaden znany czynnik ryzyka MS i sugerują, że EBV jest główną przyczyną MS - powiedział dr Alberto Ascherio z Uniwersytetu Harvarda.

Badania jednoznacznie wykazały, że osoby, które nie były zakażone EBV nie chorują na stwardnienie rozsiane. Przeprowadzone analizy są uważane za pierwszy dowód na związek EBV z SM. Jest to dość oczywiste, że wirusy zarażają wiele osób, ale tylko u nielicznych powodują groźne powikłania.

Istnieje kilka firm farmaceutycznych, które już pracują nad skuteczną szczepionką przeciwko EBV. Jedną z nich jest Moderna, która zamierza użyć technologii mRNA, czyli tej samej, która pozwoliła na ekspresowe opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19.