Eksperymenty przeprowadzone przez naukowców z University of Oxford, które opublikowano w "Clinical Cancer Research", wskazują na przełomowe badanie krwi, które może być stosowane do wykrywania różnych rodzajów nowotworów. Co więcej, test wykryje także, czy nowotwór rozprzestrzenił się po organizmie i dał przerzuty na inne narządy.

Brytyjscy naukowcy przeanalizowali próbki pobrane od 300 pacjentów z niespecyficznymi, ale niepokojącymi objawami nowotworu. Mowa o ogólnym zmęczeniu czy utracie wagi. Przeprowadzone badania wykazały, że przy użyciu testu, wykryto raka u 19 z każdych 20 pacjentów. Skuteczność na poziomie 94 proc. jest bardzo wysoka i obiecująca na przyszłość. Badanie może określić status metastazy (tworzenia przerzutów) bez dokładnej znajomości pierwotnego nowotworu.



Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości test pomoże lekarzom wykrywać raka i oceniać jego stadium. W przeciwieństwie do wielu stosowanych testów krwi, które wykrywają materiał genetyczny z guzów, test z Oksfordu wykorzystuje technikę zwaną metabolomiką NMR. Polega na zastosowaniu pola magnetycznego o wysokim natężeniu i fal radiowych do określenia poziomów naturalnych metabolitów we krwi.



Zdjęcie Wczesne wykrycie nowotworu daje szansę na jego pełne wyleczenie. Proste - i skuteczne badanie - może uratować wiele istnień / 123RF/PICSEL

Osoby zdrowe, osoby z nowotworem niezłośliwym i osoby z rakiem mają różne profile metabolitów we krwi. Można je wykryć i przeanalizować dzięki specjalnym algorytmom.



- Komórki nowotworowe mają unikalne metaboliczne odciski palców z powodu różnych procesów w nich zachodzących. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć, w jaki sposób metabolity produkowane przez guzy mogą być wykorzystywane jako biomarkery do dokładnego wykrywania raka. Wykazaliśmy już, że ta technologia może z powodzeniem zidentyfikować, czy pacjenci ze stwardnieniem rozsianym przechodzą do późniejszych stadiów choroby, nawet zanim wyszkoleni lekarze byli w stanie to stwierdzić. To bardzo ekscytujące, że ta sama technologia jest obiecująca w innych chorobach, takich jak rak - powiedział dr James Larkin z University of Oxford, główny autor badań.



Wczesne wykrycie wielu rodzajów nowotworów daje dużą szansę na pełne wyleczenie. Ten szybki i niedrogi test może pomóc w pokonaniu wielu barier we wczesnym wykrywaniu raka, zwłaszcza u "trudnych" pacjentów, z niespecyficznymi objawami choroby.