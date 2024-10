Praca na stojąco? Stanie nie jest wcale zdrowsze od siedzenia

Biurka do pracy na stojąco zyskały ostatnio na popularności, zwłaszcza w połączeniu z bieżniami do chodzenia - w mediach społecznościowych znaleźć można mnóstwo takich materiałów i osób zachwalających zalety takiego rozwiązania. Co więcej, często mówi się też, że stanie zamiast siedzenia pozwala zmniejszyć ryzyko udaru czy niewydolności serca. Polegając na wynikach swojego nowego badania, opublikowanych na łamach International Journal of Epidemiology, naukowcy University of Sydney studzą jednak emocje.

Stanie lepsze od siedzenia? Nie do końca

Badacze przeanalizowali dane z 83 013 dorosłych, którzy są częścią bazy danych zdrowotnych UK Biobank - osoby te nie miały choroby serca na początku badania, a ich aktywność była monitorowana przez urządzenia noszone na nadgarstkach. Jak się okazało, stanie nie zmniejsza ryzyka chorób serca, takich jak udar, niewydolność serca czy choroba wieńcowa. Oznacza to, że biurka do pracy na stojąco nie rekompensują braku aktywności, a co więcej mogą nawet zwiększać ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak żylaki czy zakrzepica żył głębokich.

