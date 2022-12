Po półrocznym okresie zimowym na półkuli południowej zaczyna się lato. Dzięki temu budowlańcy mogą rozpocząć kolejne prace w związku z budową Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

Prace prowadzone daleko i w ekstremalnych warunkach

Pomimo tego, że warunki pogodowe pozwalają na rozpoczęcie kolejnego etapu budowy polskiej stacji badawczej, to inżynierowie muszą pracować w ekstremalnie surowych antarktycznych warunkach, ponad 14 tys. km od Polski.

Jak informuje firma Dekpol, wykonawca prac budowlanych, nowoczesny i aerodynamiczny pawilon będzie odporny na niesprzyjającą pogodę, w tym ekstremalne wichury, podczas których wiatr osiąga prędkość nawet 160 km/h. Prace nad nim mogą być prowadzone jednak wyłącznie w tzw. oknach pogodowych, które pojawiają się od listopada do marca.

— Pracujemy w warunkach gwałtownych zmian pogody, gdzie huragany, wysokie fale, kruszące się lodowce i błotnisty grunt to swego rodzaju standard. Średnia prędkość wiatru to ok. 120 km/h, ale zdarza się, że porywy dochodzą do 160 km/h. Duże wyzwanie stawia przed nami woda gruntowa, która znajduje się na głębokości już 40 cm od poziomu terenu. — relacjonuje Bartłomiej Słowik, kierownik budowy Dekpol Budownictwo.

Wyścig z czasem

Polska stacja naukowa na półkuli południowej została założona w 1977 roku w archipelagu Szetlandów Południowych, na Wyspie Króla Jerzego i jest jedną z czterdziestu całorocznych stacji antarktycznych. Kieruje nią Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Prowadzone są tam badania w wielu dziedzinach, takich jak np.: oceanografia, geologia, geomorfologia, glacjologia, meteorologia, klimatologia czy ekologia. Choć stacja prowadzi monitoring i badania przez cały rok, grupy składające się naukowców i obsługi stacji stacjonują przez pół roku, zmieniając się rotacyjnie.

Niemal pół wieku funkcjonowania dotychczasowej stacji w niekorzystnych warunkach doprowadziło do zniszczenia budynków. Co więcej, postępująca erozja brzegu doprowadziła do tego, że stacja znajduje się zaledwie kilka metrów od wody.

Zdjęcie Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego / Acaro / Wikipedia

Poprzedni etap budowy zakończył się w marcu 2022 r., a zespół na czas antarktycznej zimy wrócił do Polski. Ponowne prace rozpoczęły się w połowie listopada. W tym sezonie w planach jest: uzbrojenie terenu, montaż oczyszczalni ścieków, konstrukcji stalowej oraz elewacji hali magazynowej sprzętu pływającego. Na czas kolejnej zimy pracownicy przeniosą się do wnętrza budynku, gdzie zostaną przeprowadzone prace wykończeniowe. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN informuje, że budowa zakończy się w 2024 r.

W związku z dbałością o delikatne środowisko antarktyczne oraz wartość historyczną i sentymentalną wszystkie elementy ze starej stacji po rozbiórce zostaną przetransportowane do Polski. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja pamiątek i artefaktów.

Wyjątkowy nadzór przyrodniczy nad inwestycją

— Nasza ekspedycja budowlana na Antarktykę to wyjątkowe przedsięwzięcie w historii nie tylko naszej firmy, ale też polskiego budownictwa. Ten unikalny projekt realizowany jest w niezwykle przepięknym otoczeniu, ale w warunkach, które poddają próbie zdobyte przez trzy dziesięciolecia kompetencje i doświadczenia zawodowe naszego zespołu. Tej samej próbie poddawane są również jego najtwardsze charaktery. Bardzo cieszy mnie, że nasi pracownicy zdali egzamin z umiejętności adaptacji do niezwykłego zadania, pozostając otwartymi i entuzjastycznie nastawionymi na jego skomplikowanie oraz wyzwania — Michał Skowron, Prezes Dekpol Budownictwo

Co ciekawe, prowadzone prace interesują również zwierzęta. Jak przekazują wykonawcy, można liczyć na towarzystwo pingwinów, które lubią podglądać, co dzieje się na placu budowy.

