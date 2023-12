Fikcja filmowa staje się rzeczywistością

Na Uniwersytecie w Teksasie przeprowadzono przełomowy eksperyment, który może zmienić świat. Naukowcom udało się oddzielić od reszty ciała mózg i utrzymywać go przy życiu przez kolejnych kilka godzin. Wydaje się to abstrakcją wyciągnięta z umysłów szalonych futurystów, jednak okazuje się, że ludzkość jest bliżej zrealizowania wizji niektórych filmów science fiction, niż mogłoby się wydawać.

Możliwość przeniesienia umysłu człowieka do maszyny, czy to komputera, czy humanoidalnego robota, spędza sen z powiek naukowcom od lat. Ciało ludzkie ma swoje ograniczenia, które z czasem dają się coraz bardziej we znaki. Futuryści i wizjonerzy od lat marzą o tym, by w przyszłości ludzie wspomagali się i wydłużali sobie życie za pomocą biotechnologii i nanotechnologii.

Ludzki mózg w dalszym ciągu nie został w pełni zbadany

Mózg jest najbardziej złożoną znaną ludzkości strukturą we wszechświecie, która mimo licznych badań i eksperymentów, w dalszym ciągu skrywa wiele tajemnic. Zawiera miliardy neuronów, które połączone są ze sobą niezliczoną liczbą połączeń. Jednocześnie nieużywane połączenia zanikają, a gdy człowiek uczy się nowych umiejętności, powstają nowe mosty między neuronami. Na ten moment, największym osiągnięciem neurobiologów jest trójwymiarowy model mózgu muszki owocówki. Jednak ludzki mózg jest nieporównywalnie bardziej złożony.

Przesyłanie umysłu to możliwość skopiowania całej zawartości ludzkiego mózgu na zewnętrzne nośniki, gdzie będzie mógł dalej funkcjonować niezależnie od reszty ciała. Jednak, czy możliwe będzie kiedykolwiek przesłanie całego zasobu danych zawartego w ludzkim umyśle, wraz z nietkniętą osobowością, z biologicznego ciała do sztucznego? Okazuje się, że nie są to jedynie nierealne mrzonki szalonych futurystów.

Przesyłanie umysłu, przełomowy eksperyment naukowców z USA

Stworzenie modelu ludzkiego mózgu to jedna sprawa. Inną sprawą jest zbudowanie działającego modelu mózgu, który będzie rzeczywistym odzwierciedleniem wszystkich procesów zachodzących w tym organie. Naukowcy musieliby mieć wiedzę na temat każdego neuronu znajdującego się w mózgu, a są ich miliardy. Co za tym idzie, przerasta to nasze możliwości.

Taki umysł działałby poprzez kopiowanie struktury mózgu użytkownika po zaimplementowaniu symulowanego organu na komputerze. Każdy neuron w mózgu musiałby posiadać swój cyfrowy odpowiednik, by choć trochę przypominało to strukturę najbardziej skomplikowanego organu, jaki znamy.

Naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie przeprowadzili niezwykle udany eksperyment. Opracowali urządzenie, dzięki któremu nie tylko odseparowali mózg od ciała, ale również utrzymali go przy życiu przez kilka godzin. Do eksperymentu nie wykorzystano ludzkiego mózgu, byłoby to nieetyczne. Do testów użyto mózgu świni. Urządzenie odcina dopływ krwi do mózgu i potrafi utrzymać go przy życiu niezależnie od reszty ciała.

Odseparowanie mózgu od ciała jest nowatorską metodą, która pozwoli odpowiedzieć na pewne pytania dotyczące fizjologii mózgu, które od dawna czekają na odpowiedź.