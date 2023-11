Badacze Duke University pochwalili się prototypem urządzenia, które może zapewnić skuteczną metodę komunikacji osobom cierpiącym z powodu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS), w przypadku którego funkcje poznawcze są zachowane, ale mięśnie kontrolujące mowę stają się słabe i napięte. Jednym ze sposobów przywrócenia komunikacji jest dekodowanie sygnałów bezpośrednio z kory ruchowej mózgu, co wyzwala ruchy mięśni w określonej kolejności, aby wytworzyć różne dźwięki.

Ten implant pozwala przekładać sygnały mózgowe na mowę

Naukowcy opracowali więc implant mózgowy, który wykorzystuje nagrania neuronowe o wysokiej rozdzielczości do dekodowania sygnałów mózgowych danej osoby i przekładania ich na to, co próbuje powiedzieć. I działa lepiej niż dostępne obecnie rozwiązania, które oferują dekodowanie na poziomie maksymalnie 78 słów na minutę, podczas gdy człowiek wypowiada ok. 150 słów na minutę.



Wielu pacjentów cierpi na wyniszczające zaburzenia motoryczne, takie jak ALS (stwardnienie zanikowe boczne) lub zespół zamknięcia, które mogą upośledzać ich zdolność mówienia. Jednak obecne dostępne narzędzia umożliwiające im komunikację są na ogół bardzo powolne i kłopotliwe powiedział Gregory Cogan, jeden z autorów badania.