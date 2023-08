Przywrócili czucie i zdolność ruchu pacjentowi z porażeniem czterokończynowym

Był czas, kiedy nie wiedziałem, czy w ogóle będę żył i szczerze mówiąc, czy chcę. A teraz czuję dotyk kogoś trzymającego mnie za rękę. To przytłaczające. Jedyne, co chcę robić, to pomagać innym. To zawsze była rzecz, w której jestem najlepszy. Jeśli to może pomóc komuś nawet bardziej niż mi pomogło, to wszystko jest tego warte

mówił poruszony pacjent.