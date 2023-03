Psy doświadczające lęków mają podobne zmiany w mózgu jak ludzie

Sandra Bielecka Nauka

Naukowcy z Uniwersytetu w Gandawie w Belgii po przebadaniu niespokojnych psów odkryli różnice w mózgu związane z odczuwanym przez nie lękiem. Co ciekawe są one podobne do tych, które występują u ludzi doświadczających zaburzeń lękowych.

Zdjęcie Psy także odczuwają lęki, co prowadzi do zmian w ich mózgach / 123RF/PICSEL