Ludziom zalecono, by trzymali się z dala od nisko położonych obszarów i plaż. Priorytetem jest znalezienie schronienia, zaopatrzenie w pitną wodę i ucieczka przed wulkanicznym smogiem. Eksperci obawiają się, że powietrze, którym oddychają teraz mieszkańcy okolicznych wysp, jest poważnie zanieczyszczone.

Minister Nowej Zelandii powiedział niedawno, że "w powietrzu i w wodzie pitnej jest wysoki poziom siarki". Zanieczyszczona woda pitna może spowodować biegunki i wymioty u dziesiątków tysięcy ludzi. Mogą również pojawić się ogniska zachorowań na cholerę.



Popiół, gazy i cząstki stałe emitowane z wulkanów mogą powodować problemy z oddychaniem oraz zaburzenia kardiologiczne. Mogą także podrażniać płuca, oczy i skórę.



- Popiół opadający na ziemię nie jest niebezpieczny dla oddychania, ale drobne cząstki unoszące się w powietrzu mogą być wdychane. Mogą przemieszczać się głęboko do płuc, w krótkim czasie powodując zaostrzenie objawów astmy. Nieco większe cząstki podrażniają nos i gardło, powodują kaszel i ból gardła - powiedział prof. Carol Stewart z Massey University.



Mieszkańcom wysp dotkniętych erupcją wulkanu zalecono picie wody butelkowanej i noszenie masek ochronnych, by unikać wdychania popiołu. Ze względu na przerwanie wielu szlaków komunikacyjnych, dostarczenie pomocy do wszystkich potrzebujących nie jest możliwe.



Niektóre z wysp są nietknięte przez erupcję, ale inne są doszczętnie zniszczone. Istnieją obawy, że wkrótce może nie być dostępu do czystej wody pitnej w wyniku przedostawania się toksycznych związków siarki i pyłu wulkanicznego dosłownie wszędzie.



Naukowcy są zaniepokojeni wzrostem przypadków COVID-19 na wyspach Tonga, które do tej pory opierały się koronawirusowi. Najbliższe tygodnie dla ludzi zamieszkujących archipelag mogą być naprawdę ciężkie.