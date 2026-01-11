Prosty test na Alzheimera?

Naukowcy wykazali, że biomarkery tej choroby można dokładnie wykryć za pomocą prostych próbek krwi pobranych z palca. Nie trzeba ich specjalnie przechować lub jakkolwiek przetwarzać, mogą być pobrane w domu i od razu wysłane do laboratorium.

Podczas projektu przebadano 337 uczestników i udowodniono, że pobieranie krwi z nakłucia palca pozwala na dokładny pomiar kluczowych markerów patologii choroby Alzheimera i uszkodzeń mózgu. Dzięki temu wyeliminowano ograniczenia logistyczne, które wcześniej utrudniały cały proces.

Dotychczasowe badania diagnostyczne były drogie i inwazyjne

Choroba Alzheimera jest zazwyczaj potwierdzana za pomocą skanów mózgu lub badań płynu mózgowo-rdzeniowego, które są inwazyjne i kosztowne, jednak badania krwi mierzące biomarkery, takie jak p-tau217, stają się coraz dokładniejszymi i dostępnymi narzędziami do wykrywania tego schorzenia.

- To przełomowe odkrycie może fundamentalnie zmienić sposób, w jaki prowadzimy badania nad chorobą Alzheimera, udowadniając, że te same biomarkery, których lekarze używają do wykrywania patologii Alzheimera, można zmierzyć na podstawie prostego nakłucia palca pobranego w domu - mówi Nicholas Ashton, główny badacz.

Proces pobierania i przetwarzania próbek osocza żylnego oraz próbek DPS i DBS z krwi włośniczkowej. Huber, H., Montoliu-Gaya, L., Brum, WS i wsp., Nat Med (2026) materiał zewnętrzny

- Chociaż do klinicznego zastosowania metody wciąż brakuje lat, otwieramy drzwi do badań, które wcześniej były niemożliwe - badania zróżnicowanych populacji, prowadzenia szeroko zakrojonych badań przesiewowych i włączania społeczności, które historycznie były niedostatecznie reprezentowane w badaniach nad chorobą Alzheimera.

Docelowo zmierzamy w kierunku leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera, zanim pojawią się objawy

Nowa metoda z 86 proc. dokładnością

Naukowcy przetestowali nową metodę wykrywania choroby Alzheimera, wykorzystującą kilka kropli krwi pobranych z opuszki palca, a następnie wysuszonych na karcie. Proces ten wykorzystano do znalezienia białek powiązanych z chorobą Alzheimera i innymi zmianami w mózgu u 337 uczestników.

Wykazano, że poziom p-tau217 w próbkach pobranych z nakłucia palca był zbliżony do wyników standardowych badań krwi i umożliwił identyfikację zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym związanych z chorobą Alzheimera z dokładnością 86 proc.

Choć odkrycie nie jest jeszcze gotowe do zastosowań klinicznych, to rozwiązanie usuwa poważne bariery w badaniach nad chorobą Alzheimera. Naukowcy podkreślają, że konieczne są dalsze, znaczące badania i walidacja.

Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Medicine.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News