Rozwiązuj zadania z matematyki przed snem. Poprawisz swoją pamięć

Naukowcy z Center for Mathematical Cognition (pol. Centrum Poznania Matematycznego) na Uniwersytecie Loughborough w Wielkiej Brytanii postanowili zbadać związek między snem a pamięcią matematyczną. Ich odkrycie być może potwierdzi część uczniów i studentów - sen po nauce poprawia pamięć.

Nauka przed snem poprawia pamięć?

Jayne Spiller i Camilla Gilmore zastanawiali się, czy uczenie się nawet złożonych zagadnień z mnożeniem przed snem przyniesie korzyści w porównaniu z nauką ich po przebudzeniu lub w ciągu dnia.



W badaniu wzięło udział 77 dorosłych osób w wieku od 18 do 40 lat z Wielkiej Brytanii. Każdy z nich uczył się złożonych problemów z mnożeniem w dwóch warunkach: przed snem i rano po przebudzeniu. Rozwiązywanie zadań odbywało się z pomiarem czasu oraz bez.

Reklama

Wyniki pokazały poprawę pamięci w sytuacji, gdy nauka odbywała się przed snem. Nawet uwzględniając różne zdolności uczenia się, sen po nauce miał korzystny wpływ na zapamiętywanie.

Pozytywny wpływ snu na zapamiętywanie złożonych problemów z mnożeniem może okazać się szczególnie przydatny w przypadku dzieci uczących się tabliczki mnożenia lub innych zagadnień matematycznych. Ciekawe, jak zostałyby przyjęte lekcje matematyki późnym wieczorem. Badania mogą również podważać zasadność umieszczania lekcji matematyki w godzinach porannych i braku (przynajmniej minimalnej) pracy domowej, którą można wykonać wieczorem.

Dlaczego nauka przed snem poprawia pamięć?

Próbowaliście kiedyś nauki przed snem? Odkrycie z dużym prawdopodobieństwem można odnieść również do nauki innych zagadnień. Ja również mogę to potwierdzić, ale w odniesieniu do nauki wierszy na pamięć. Po intensywnej nauce wieczorem, gdy czuć było zmęczenie, ciężko było powtórzyć czasem choć jedną zwrotkę. Po wyspaniu się nagle przypominał się wers po wersie. Choć zadnia z matematyki też lubiłem pochłaniać właśnie wieczorem. Ale dlaczego taki tryb pomaga zapamiętać?

Autorzy badania zwracają uwagę na to, że w ciągu dnia nasz mózg musi się mierzyć z różnymi dodatkowymi bodźcami (nierzadko równie złożonymi). Nocą wiedza łatwiej jest przyswajana, ponieważ nie ma "konkurencji". Po przebudzeniu koncentracja zaczyna się dzielić na rozmowy, multimedia, czy nawet różnorodnością zajęć wymagających nauki.

Literatura: Jayne Spiller et al, Positive impact of sleep on recall of multiplication facts, Royal Society Open Science (2023). DOI: 10.1098/rsos.230663