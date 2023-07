Ludzie posiadający rude włosy przez wieki byli narażeni na szykany i ataki. Przypisywano im najgorsze cechy jak fałszywość czy bezwzględność, a czerwonawy kolor włosów miał świadczyć o ich paskudnej osobowości.

Rudzi mają zły charakter. Podobnie jak lisy. Ludzie "posiadający ogniste włosy (agan purroi) są szubrawcami (panourgi) fragment traktatu "Fizjognomika" z III w. naszej ery

W Średniowieczu wierzono, że rude kobiety są najczęściej wiedźmami.

W "Kronice Francuskiej" z 1492 roku był zapis o tym, że na stosach palono kobiety o "ognistym kolorze włosów". Wierzono, że tacy ludzie są z gruntu źli i nikczemni, a także przynoszą pecha. Bardzo przysłużył się temu wizerunek Judasza, który przez artystów był malowany z rudymi włosami. Jeden z przesądów zakładał, że rudzi są wyjątkowo okrutni.



Bycie rudym w starożytności równało się byciu barbarzyńcą Jacky Colliss Harvey w książce "Rudzi. Wybrańcy czy przeklęci"

Ludzie nie rozumieli, dlaczego matka może być blondynką, ojciec brunetem, a dziecko rodziło się rude. Dopiero medycyna przyniosła odpowiedzi na pytania, skąd bierze się ten piękny i rzadki kolor włosów.



Zdjęcie Gen "rudości" naukowcy odkryli dopiero w 1995 r. / East News

O wszystkim decydują geny

O barwie włosów człowieka decydują dwa barwniki, czyli eumelanina i feomelanina, której obecność we włosach nadaje im ognistą barwę. Za rudy kolor włosów odpowiada gen, który mieści się na chromosomie 16 i nosi nazwę MC1R.

Naukowcy dopiero w 1995 roku odkryli "gen rudości", a także mechanizm pojawienia się u dzieci rudych włosów. Okazuje się, że to ogromna rzadkość - naturalnie rudymi włosami może się pochwalić zaledwie 1-2 światowej populacji. Najwięcej rudowłosych jest wśród Szwedów i Brytyjczyków, a zwłaszcza wśród Szkotów. W Szkocji aż 13 procent populacji ma rude włosy, a 40 procent ma w sobie gen rudych włosów.

Aby dziecko urodziło się z rudymi włosami, oboje rodzice muszą być wyposażeni w gen MC1R. Dodatkowo "gen rudości" daje się łatwo zdominować przez inne geny decydujące o kolorze włosów. Kluczową sprawą okazują się istnienie osób o rudych włosach w poprzednich pokoleniach. To oznacza, że dziecko może mieć rude włosy jako ślad po swoich dalekich przodkach.



Prezent od neandertalczyków?

Przez wiele stuleci naukowcy nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób "gen rudości" trafił do Europejczyków. Przez wiele lat popularny był pogląd, że rude włosy to spadek po neandertalczykach, ale taka teza nigdy nie została udowodniona. Najnowsze badania naukowe wykazują raczej, pierwsza grupa rudowłosych przybyła do Europy z Afryki. Nie było ich zbyt wielu - naukowcy twierdzą, że grupa ta liczyła najwyżej 150-ciu rudych osobników.