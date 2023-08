Aż trudno uwierzyć, że nikt do tej pory nie wpadł na ten pomysł. Ogrzewanie budynków kosztuje coraz więcej i cały świat szuka alternatywnych źródeł energii. Kolektory słoneczne czy małe wiatraki nie rozwiązały problemu.

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej szukali wokół jakiegoś rozsądnego źródła ciepła, dzięki któremu mogliby ogrzać wodę płynącą do kaloryferów. I nagle ich uwagę zwróciły trochę zapomniane i pogardzane ścieki, a raczej długie rury zwane kolektorami ściekowymi. Są one dość dobrze izolowane, znajdują się pod ziemią i dość dobrze utrzymują ciepło. Wystarczy zbudować odpowiednie instalacje do odzyskiwania z nich energii i stworzy się wręcz idealny "obieg zamknięty". W tym wszystkim konieczne będzie zastosowanie pomp ciepła, ale one są powszechnie dostępne.



Na pierwszy ogień - budynki Politechniki

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej postanowili udowodnić, że ich pomysł naprawdę da się zrealizować. Już wkrótce wybrane budynki warszawskiej uczelni będą ogrzewane ściekami. Naukowcy przeprowadzili proste doświadczenie - sprawdzili temperaturę ścieków w siedmiu wybranych studzienkach kanalizacyjnych. Wyniki pomiarów okazały się fantastyczne - temperatura przepływającej kanałami cieczy była tak wysoka, że aż prosi się odzyskać marnotrawioną w ten sposób energię.

Zdjęcie Każda studzienka kanalizacyjna może być w przyszłości miejscem, z którego pozyskamy ciepło do ogrzewania budynków. Polscy naukowcy już nad tym pracują. / 123RF/PICSEL

- Ścieki są ciepłe, bo utrzymuje się w nich tzw. ciepło odpadowe - przekonuje dr hab. inż. Apoloniusz Kodura z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Wybrano już miejsca, w których będą instalowane pompy ciepła. Wszystkie znajdują się na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej oraz Osiedla Akademicka.

Wprowadzenie planu w życie zwiększy dywersyfikację źródeł ciepła wykorzystywanego przez aglomeracje miejskie. Projekt wpisuje się w ideę inteligentnego miasta - SmartCity prof. Kodura, kierownik projektu z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW dla serwisu "nauka w Polsce"

Jeśli okaże się, że wykorzystywanie ciepła ścieków pozwoli ogrzewać budynki Politechniki Warszawskiej, wtedy ten pomysł można wprowadzić na każdym osiedlu. Wtedy nawet poranny prysznic w ciepłej wodzie będzie służył nie tylko utrzymaniu osobistej higieny, ale także przy okazji ogrzeje wodę w kaloryferze.

Jak tracimy ciepło z domu?

Energia cieplna w domu może być marnowana na wiele sposobów. Jednym z najczęstszych jest źle izolowane mieszkanie lub dom. W takim przypadku ciepło ucieka przez okna, drzwi i ściany. Innym sposobem "ucieczki ciepła" jest nieprawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych.

Często zdarza się, że grzejniki są zakrywane przez meble lub zasłony, co uniemożliwia swobodne krążenie powietrza w pomieszczeniu. Warto również pamiętać o tym, że wietrzenie pomieszczeń powinno być krótkie i skuteczne. Długie wietrzenie powoduje straty ciepła i zwiększa koszty ogrzewania.