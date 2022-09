Naukowcy przeanalizowali dane zbierane przez 12 i pół roku, dotyczące 450 tysięcy osób dorosłych w wieku od 40 do 69 lat z UK Biobank.

Mediana wieku grupy badanej wynosiła 58 lat, a 55,3 proc. stanowiły kobiety. Uczestnicy wypełniali kwestionariusz, w którym byli pytani o liczbę filiżanek kawy wypijanych każdego dnia oraz o to, czy zazwyczaj pili kawę rozpuszczalną, mieloną czy bezkofeinową. Następnie pogrupowano ich na sześć kategorii dziennego spożycia.

Osoby pijące kawę porównywano z osobami niepijącymi pod względem częstości występowania arytmii, chorób układu krążenia i zgonów, po wzięciu pod uwagę wieku, płci, pochodzenia etnicznego, otyłości, nadciśnienia, cukrzycy, bezdechu sennego, kwestii palenia oraz spożycia herbaty i alkoholu. Informacje o wynikach uzyskano z dokumentacji medycznej i rejestrów zgonów.

Picie dwóch do trzech filiżanek kawy dziennie może być korzystne dla zdrowia

27809 (6,2 proc.) uczestników zmarło podczas obserwacji. Jak sugerują wyniki badań, każdy rodzaj kawy był związany z redukcją zgonów z jakiejkolwiek przyczyny. Największą redukcję ryzyka zaobserwowano przy piciu dwóch do trzech filiżanek dziennie, co w porównaniu z niepiciem kawy wiązało się z 14 proc., 27 proc. i 11 proc. mniejszym prawdopodobieństwem zgonu odpowiednio dla kawy bezkofeinowej, mielonej i rozpuszczalnej.

"Wyniki sugerują, że łagodne do umiarkowanego spożycia kawy mielonej, rozpuszczalnej i bezkofeinowej powinno być uważane za część zdrowego stylu życia" - mówi w komunikacie główny autor badania, Peter Kistler z Baker Heart and Diabetes Research Institute w Australii.

Badanie opublikowane w "European Journal of Preventive Cardiology" opiera się także na istniejących pracach badawczych poruszających wpływ kawy na długowieczność. Między innymi w artykule, który ukazał się w zeszłym roku na łamach "The Journal of Nutrition", stwierdzono, że Włosi pijący trzy do czterech filiżanek espresso dzienne, mają mniejsze ryzyko śmiertelności w okresie ośmiu lat w porównaniu z osobami, które tego napoju nie spożywały.

Co istotne, korzyści zdrowotne kawy pozostają nawet po dodaniu cukru. Trzeba jednak pamiętać też o tym, że wiele badań dotyczących picia kawy oraz długości życia nie wykazuje bezpośredniego związku pomiędzy tymi dwoma aspektami. Podczas obserwacji w grę wchodzą także inne czynniki, takie jak środowisko czy zachowanie badanych, które mogą wpłynąć na wynik.