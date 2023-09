Starship prędko nie poleci. FAA studzi zapały SpaceX

SpaceX szykuje się do drugiego lotu orbitalnego statku Starship. Pierwsza próba została przeprowadzona w kwietniu i jak dobrze pamiętamy nie doszła do zamierzonego skutku. Misja zakończyła się spektakularną eksplozją całej konstrukcji rakiety. Elon Musk niedawno twierdził, że kolejna próba odbędzie się we wrześniu. Wygląda jednak na to, że tak się nie stanie.

FAA studzi zapały SpaceX

Federalna Administracja Lotnictwa współpracuje ze SpaceX i jakiś czas temu przekazano firmie Elona Muska listę z adnotacjami dotyczącymi niezbędnych akcji, które należy przeprowadzić przed drugim lotem Starshipa. Zawiera ona 63 pozycje. Niedawno założyciel SpaceX pochwalił się w serwisie X, że 57 z nich zostało już wykonanych, a pozostałe 6 dotyczy późniejszych misji.

Elon Musk niedawno wyjaśniał, że kwietniowy wybuch statku Starship i jego pierwszego stopnia w postaci Super Heavy był powiązany w największej mierze z silnikami oraz związanymi z nimi podzespołami. Szef SpaceX wierzył, że rakieta zostanie ponownie wystrzelona jeszcze we wrześniu. Jednak według FAA nie nastąpi to szybciej niż w październiku.

Zdjęcie Starship umieszczony na boosterze Super Heavy / SpaceX / materiały prasowe

W oficjalnym oświadczeniu Federalnej Administracji Lotnictwa czytamy, że drugi lot orbitalny Starshipa odbędzie się najpewniej w przyszłym miesiącu. Wtedy powinna zostać przyznana odpowiednia licencja, która da SpaceX zielone światło do przeprowadzenia misji.

Starship największą rakietą świata

Starship wraz z pierwszym stopniem Super Heavy jest obecnie największą tego typu rakietą na świecie. Cała konstrukcja ma 120 m wysokości. NASA planuje wykorzystać statek w trakcie misji załogowych na Księżyc. Elon Musk wierzy też, że będzie to pierwsza rakieta, która umożliwi podróż ludzi na Marsa, co być może nastąpi w przyszłej dekadzie.

Prace nad tym statkiem trwają od lat. Najpierw powstawał on pod nazwą BFR. Potem SpaceX zdecydowało się na Starshipa. Pamiętajmy, że rakieta nie odbyła jeszcze ani jednego udanego lotu w kosmos. Dlatego nie spodziewajmy się, że będzie gotowa do takich misji z udziałem ludzi wcześniej niż w drugiej połowie tej dekady.