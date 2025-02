Lonsdaleit został po raz pierwszy odkryty w 1967 roku w meteorycie znalezionym w obszarze Canyon Diablo w Arizonie . Najtwardsze znane dotąd diamenty pochodzą głównie z kraterów uderzeniowych asteroid i meteorytów. Synteza tego materiału w warunkach laboratoryjnych do tej pory pozostawała jednak niepotwierdzona w większości badań.

Nowatorska metoda pozwoliła na uzyskanie milimetrowej wielkości wysoko uporządkowanego bloku zawierającego warstwy ultrasmukłych nanokryształów HD. Ten "superdiament" charakteryzuje się wyjątkową stabilnością termiczną do temperatury 1100°C i bardzo wysoką twardością wynoszącą 155 GPa. Dla porównania, naturalne diamenty osiągają twardość około 100 GPa, a ich stabilność termiczna wynosi jedynie około 700°C.

Wysoka twardość i odporność termiczna "superdiamentu" sugerują jego ogromny potencjał w zastosowaniach przemysłowych. Odkrycie może stanowić przełom w technologii obróbki metalurgicznej, produkcji narzędzi skrawających i wiertniczych, a także w mikroelektronice i optyce . Naukowcy zaznaczają, że ich badanie otwiera nowe możliwości dla syntezy diamentów w warunkach laboratoryjnych, a proces konwersji grafitu w diament pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia może zostać wykorzystany do tworzenia materiałów o ściśle określonych właściwościach.

Warto jednak wyjaśnić, że chociaż badanie chińskich naukowców jest przełomowe, nie jest to pierwsza udana synteza diamentu heksagonalnego. W 2021 roku badacze z Lawrence Livermore National Laboratory w USA także uzyskali HD w warunkach laboratoryjnych. Ich wyniki sugerowały, że może on być "lepszym zamiennikiem" tradycyjnych diamentów w licznych zastosowaniach przemysłowych, jak obróbka mechaniczna i wiercenie. Naukowcy nie wykluczają również wykorzystania syntetycznych diamentów heksagonalnych w jubilerstwie, np. do produkcji pierścionków zaręczynowych.