Badania przeprowadzone przez naukowców z University College London (UCL), opierając się na danych paleoklimatycznych, ujawnili niezwykle interesujące informacje dotyczące historii człowieka w Europie.

W trakcie analiz odkryli nagłe pojawienie się ekstremalnych warunków lodowcowych w Europie. Zdarzenie to dosłownie wymiotło dawne ludzkie populacje z naszego kontynentu.

Dawne grupy ludzkie przybyły z Afryki do środkowej Eurazji około 1,8 mln lat temu. Z tych rejonów Homo erectus wyemigrował do Europy Zachodniej i na tereny obecnej Hiszpanii i Portugalii - miało to miejsce około 1,5 miliona lat temu. Możliwe to było dzięki względnie łagodnym warunkom klimatycznym.

W ówczesnym czasie klimat był wilgotny i ciepły ze sporadycznymi łagodnymi zimnymi okresami. Funkcjonujące do tej pory teorie wskazywały, że człowiek dostosował się do pojawiających się zmian klimatycznych, które doprowadzały do coraz trudniejszych warunków środowiskowych.

Tajemnicze ekstremalne ochłodzenie wymiotło człowieka z Europy

Jak powiedział profesor Chronis Tzedakis z University College London: - Nasze odkrycie ekstremalnego ochłodzenia lodowcowego około 1,1 miliona lat temu rzuca wyzwanie idei ciągłej wczesnej okupacji Europy przez człowieka.

Naukowcy przeanalizowali skład pyłków roślin oraz skład mikroorganizmów morskich z głębinowego rdzenia, który został wydobyty u wybrzeży Portugalii. Badania ujawniły istnienie na przestrzeni tysięcy lat nagłych zmian klimatycznych.

Ich kulminacją było ekstremalne ochłodzenie około 1,1 mln lat temu charakteryzujące się nagłym spadkiem temperatury aż o 7 stopni Celsjusza. Wówczas temperatura powierzchni Oceanu Atlantyckiego w południowo-zachodniej części Europy wynosiła zaledwie 6 stopni Celsjusza. Z kolei obszar Półwyspu Iberyjskiego i Zachodniej Europy przeistoczył się w zimny obszar półpustynny.

- To masowe ochłodzenie jest jednym z pierwszych końcowych wydarzeń stadialnych w zapisie paleoklimatycznym. Miało ono miejsce podczas ostatniej fazy cyklu lodowcowego, kiedy rozpadły się pokrywy lodowe, uwalniając duże ilości słodkiej wody do oceanu oraz powodując zmiany cyrkulacji oceanicznej i ekspansję lodu morskiego na południe - powiedział prof. Tzedakis.

Próby rozwiązania zagadki ekstremalnego ochłodzenia sprzed ponad miliona lat

Naukowcy z OBS Center for Climate Physics w Korei Południowej chcieli oszacować, w jaki sposób wcześni ludzie mogli zareagować na bezprecedensową anomalię klimatyczną. Dlatego też opracowali specjalne symulacje komputerowe.

Do modelu dodali wytapiającą się z lądolodu słodką wodę, która wpływała do północnego Atlantyku. Jak powiedział profesor Axel Timmermann z Pusan National University: - Następnie wykorzystaliśmy tę symulację globalnego modelu klimatycznego jako dane wejściowe do modelu siedlisk ludzkich, który określa, czy pewne warunki środowiskowe były odpowiednie dla wczesnego Homo erectus, czy nie.

Odkryliśmy, że na wielu obszarach południowej Europy wczesne gatunki ludzkie, takie jak Homo erectus, nie byłyby w stanie przetrwać profesor Axel Timmermann z Pusan National University

Ochłodzenie trwające "zaledwie" 4 000 lat, doprowadziło do tego, że najprawdopodobniej przez kolejnych 200 000 lat ludzka stopa nie stanęła na kontynencie europejskim.

- Ochłodzenie tej wielkości spowodowałoby znaczny stres dla małych grup łowców-zbieraczy, zwłaszcza że wczesnym ludziom mogło brakować adaptacji, takich jak wystarczająca izolacja tłuszczowa, a także środków do rozpalania ognia, skutecznej odzieży lub schronienia - dodał profesor Nick Ashton z British Museum. Ponowne zaludnienie Europy miało miejsce około 900 000 lat temu i zostało dokonane przez grupę, która była już bardziej odporna na chłodne warunki klimatyczne.

Jak mówi prof. Timmermann: - Nasze badania nad dawnymi klimatami dokumentują wrażliwość południowoeuropejskiej roślinności i zasobów żywności ludzkiej na zmiany temperatury na północnym Atlantyku. Wynik ten jest kolejnym dowodem na to, że historia ludzkości została ukształtowana przez przeszłe zmiany klimatyczne -. Wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Science .