Sygnał został wychwycony przez odbiorniki umieszczone na satelitach poruszających się wokół Ziemi. Regularnie co 7 lat nasza planeta emituje sygnał magnetyczny. Potężne "bing!" prawdopodobnie wydostaje się z samego jądra naszej planety. Ten zagadkowy fenomen opisał właśnie zespół francuskich naukowców na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences". Nikt nie wie, jak sygnał powstaje i dlaczego jest emitowany z taką precyzyjną regularnością.

Uwaga... tu nadaje Ziemia!

Nasza planeta regularnie wysyła w kosmos promieniowanie magnetyczne, które powstaje na skutek mikrowstrząsów planety czy aktywności wulkanów. Tajemniczy sygnał jest jednak czymś zupełnie innym. Jest zdecydowanie silniejszy, a także ma zagadkowy 7-letni cykl. Jeśli okaże się prawdziwa hipoteza, że emituje go jądro Ziemi, wtedy trzeba będzie zweryfikować naszą wiedzą o budowie naszej planety.





Drgania warstwy ciekłego metalu?

Naukowcy szukają odpowiedzi, jak powstaje tajemniczy sygnał. Jedna z teorii zakłada, że w ten sposób daje o sobie znać jedna z warstw naszego jądra Ziemi. Według najnowszych ustaleń naukowców wiek Ziemi szacuje się na 4,55 miliarda lat. Wnętrze naszej planety ma wiele warstw: najbardziej zewnętrzna powłoka to skorupa ziemska. Tuż pod nią jest tzw. płaszcz ziemski sięgający na głębokości od kilkudziesięciu do aż 2900 km. Zajmuje on aż 70 proc. objętości Ziemi. Niżej znajduje się ciekłe jądro zewnętrzne, a w samym środku planety zlokalizowane jest stałe jądro wewnętrzne. To warstwa z ciekłego metalu otaczająca jądro w okolicach równika może się przemieszczać i emitować ten dziwny sygnał. Ta teoria jednak nie tłumaczy, dlaczego pojawia się regularnie co siedem lat.





Zdjęcie Jądro Ziemi może pełnić rolę nadajnika i emitować w kosmos sygnał / 123RF/PICSEL

Naukowcy zastanawiają się, jak można wykorzystać nowe odkrycie. Jeżeli okaże się, że podobne cykliczne i regularne sygnały wysyłają inne planety we wszechświecie, wtedy może się przysłużyć do ustalenia położenia "drugiej Ziemi" w kosmosie.