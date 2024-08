10 milionów GB na przestrzeni wielkości kostki cukru

Technika ta umożliwia przechowywanie danych z niewiarygodnie dużą gęstością, tj. 10 PB na cm3. Inaczej mówiąc, to 10 milionów GB na powierzchni wielkości kostki cukru! Dendrykoloid może lepiej trzymać się plików niż nagie DNA i może przejść ponad 170 cykli odwodnienia/nawodnienia w porównaniu do 60 cykli z nagim DNA. Podobnie jak inne techniki gromadzenia danych DNA, metoda ta może dobrze nadawać się do długoterminowego przechowywania archiwalnego.

Naukowcy przewidują, że okres półtrwania DNA przechowywanego na nanofibrylach polimerowych będzie wynosić około 6000 lat w lodówce o temperaturze 4°C i nawet 2 miliony lat w przypadku zamrożenia w temperaturze -18°C. A jak to konkretnie działa? Aby zapisać dane w DNA, algorytmy najpierw przekształcają je w sekwencje kwasów nukleinowych - znane litery kodu DNA ACGT. Konkretne informacje można uzyskać za pomocą cząsteczek RNA, które kopiują dane z DNA, a następnie sekwencjonują RNA.

Oznacza to, że nie trzeba niszczyć DNA, aby je odczytać, w przeciwieństwie do niektórych istniejących technik gromadzenia danych DNA. Nowy system pozwala także na obliczenia bezpośrednio w DNA przy użyciu enzymów, co zostało zademonstrowane poprzez system uproszczonych zadań w szachach i sudoku.

Możemy skopiować informacje DNA bezpośrednio z powierzchni materiału, nie uszkadzając DNA. Możemy także wymazać wybrane fragmenty DNA, a następnie zapisać je ponownie na tej samej powierzchni, na przykład usuwając i przepisując informacje przechowywane na dysku twardym. Zasadniczo pozwala nam to na wykonywanie pełnego zakresu funkcji przechowywania i przetwarzania danych DNA podsumowują badacze.

