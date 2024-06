Ten nowy kształt zafascynował matematyków. Co jest w nim niezwykłe?

Dla przeciętnego człowieka, który ma kontakt z podstawową matematyką 2+2 zawsze będzie dawało 4. Mamy koło, kwadrat i inne figury geometryczne, co tu więcej wymyślić. No ok, zawsze możemy narysować jakiś niespotykany, wymyślny kształt. Ale czy to znaczy, że od razu jesteśmy odkrywcami na miarę Nobla (pomijając fakt, że w dziedzinie matematyki tej nagrody się nie przyznaje)? Poznajcie sami najnowsze odkrycie królowej nauk, a zobaczycie, w czym tkwi sekret.

Matematycy tworzą nowe kształty i figury

Nowa figura geometryczna na pierwszy rzut oka w dwóch wymiarach przypomina wirnik silnika Wankla lub trójkąt Reuleaux: trójkąt równoboczny z zakrzywionymi łukami łączącymi się w narożnikach. Tworzy kształt o stałej szerokości i powierzchni mniejszej niż okrąg. Zespół matematyków poinformował, że dodał do niego trzeci wymiar, co rozwiązało problem matematyczny nękający tęgie głowy od 1988 roku. Wówczas w publikacji naukowej matematyk Oded Schramm prowadził rozważania, czy mogą istnieć obiekty o stałej szerokości mniejszej niż kula o większym wymiarze.

Zdjęcie Trójkąt Reuleaux (pomarańczowy obszar), czyli część wspólna kół o promieniach a i środkach w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a / Frédéric MICHEL/CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Jak poinformował New Scientist nowo odkryty kształt będzie proporcjonalnie mniejszy niż kula o równoważnym wymiarze. Może się również toczyć się równie płynnie, co koło, nawet jeśli nie jest okrągły. Odkrycie zostało przedstawione na serwerze preprintów arXiv, gdzie zarejestrowani autorzy mogą dodać prace nierecenzowane i nieopublikowane w czasopiśmie naukowym. Udostępniono także wizualizacje.



Teraz matematyków czeka nie mniejsze wyzwanie, a mianowicie nazwanie tej figury. W marcu 2023 roku mogliście przeczytać w GeekWeeku o wysiłkach, które miały na celu wymyślenie "einsteina", wyjątkowego kształtu, pozwalającego stworzyć absolutnie niepowtarzalną mozaikę. Co ciekawe w przypadku tej nazwy i gry słów wcale nie chodzi o słynnego naukowca, ale o wykorzystanie jednego kształtu, jednej płytki. "Einstein" z j. niemieckiego możemy przetłumaczyć jako "jeden kamień".

Udało się, tak powstał "kapelusz" (niektórzy upatrywali raczej koszulę z krótkim rękawem), czyli kształt, który ma 13 boków. Ale aby ułożyć niepowtarzalny wzór, trzeba było zastosować "kapelusze" oraz ich lustrzane odbicia. Później ci sami naukowcy wprowadzili modyfikacje w swoim wzorze, dzięki czemu stworzyli "widmo" nazwane następnie "wampirem Einsteinem". Ulepszony kształt można ułożyć bez stosowania lustrzanego odbicia. Natomiast sama nazwa jest oczywiście nawiązaniem do humanoidalnych krwiopijców, którzy nie mogą przejrzeć się w lustrze.