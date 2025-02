Trzęsienie ziemi było spowodowane testami atomowymi? Naukowcy to zbadali

W zeszłym roku świat obiegła nieoczekiwana informacja - w Iranie zatrzęsła się ziemia, bo przeprowadzono tam próbę nuklearną. Do zdarzenia doszło dokładnie w sobotę 5 października 2024 r. wieczorem w prowincji Semnan. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,5 w skali Richtera (stopień umiarkowany) rozbudziło gorące dyskusje. Czy jednak zdarzenie rzeczywiście było testem broni atomowej?

Naukowcy od samego początku podchodzili sceptycznie do pomysłu, że źródłem wstrząsów mogły być w tym przypadku testy nuklearne. Publikowano różne oświadczenia zaprzeczające takiemu stanowi rzeczy. Jednak pojawiających się w sieci komentarzy na ten temat przybywało. Powiązane były one najpewniej z kampanią dezinformacyjną, ponieważ w okresie, w którym nastąpiło trzęsienie ziemi, dochodziło do wzmożonych napięć na Bliskim Wschodzie. Teraz eksperci przedstawili konkretne dowody, które obalają pogłoskę o testach nuklearnych i wzmacniają przekonanie o świadomie prowadzonej akcji wprowadzania w błąd.