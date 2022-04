Odkrycia te otwierają nową drogę do zrozumienia, w jaki sposób guzy nowotworowe rozprzestrzeniają się do innych tkanek poprzez przerzuty, a także wskazują na nowe sposoby blokowania rozprzestrzeniania się raka poprzez ukierunkowanie tego procesu.

Badanie, opublikowane w "Nature", pokazuje, że guzy nowotworowe tłumią aktywność kluczowego enzymu w metabolizmie propionianu - procesie, w którym komórki trawią pewne kwasy tłuszczowe i składniki białek. Hamowanie aktywności tego enzymu zwiększa produkcję kwasu metylomalonowego (MMA). To z kolei powoduje, że komórki stają się bardziej agresywne i inwazyjne.

Nowotwory są drugą co do częstości przyczyną zgonów na świecie, a przerzuty są przyczyną znacznej części tej śmiertelności. Kiedy guz zaczyna dawać przerzuty do różnych tkanek i organów w organizmie, jego leczenie może szybko stać się trudne lub wręcz niemożliwe. Jednak naukowcy poczynili niewiele postępów w zrozumieniu, w jaki sposób komórka nowotworowa nabywa zdolność do tworzenia przerzutów.

- Wiele prac koncentrowało się na inicjacji i wzroście guza pierwotnego lub na badaniu guza przerzutowego, ale przejście od guza pierwotnego do guza przerzutowego nie zostało zbadane zbyt dokładnie - powedział prof. John Blenis z Weill Cornell Medicine.

Zespół Blenisa przez kilka lat pracował nad scharakteryzowaniem zmian metabolicznych, jakim podlegają komórki w okresie transformacji przerzutowej. Prace te wykazały, że wraz z wiekiem ludzie produkują więcej MMA w surowicy (choć źródło tego zjawiska pozostaje nieznane), a wyższy poziom MMA powoduje gorsze wyniki leczenia raka. Zdrowe komórki również produkują MMA, dlatego w nowym badaniu zespół Blenisa bardziej dogłębnie zbadał działanie tego metabolitu związane z nowotworami.

- Komórki nowotworowe mogą przejąć szlak, w którym powstaje kwas metylomalonowy, a to tworzy cykl zwrotny, który prowadzi do progresji nowotworu w kierunku bardziej agresywnych i przerzutowych form - powiedziała Vivien Low z laboratorium Blenisa.

Odkrycie to uzupełnia rosnącą liczbę prac wskazujących, że specyficzne produkty metabolizmu, zwane onkometabolitami, mogą wpływać na wiele aspektów progresji nowotworu i powstawania przerzutów.