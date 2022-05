Ząb znaleziony w jaskini Cobra w północnym Laosie może okazać się jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych ostatnich lat. Naukowcy twierdzą, że należał do dziecka, małej dziewczynki, która straciła go w tej jaskini 130 tysięcy lat temu.

Wstępne badania struktury zęba wykazały, że posiadające go dziecko było prawdopodobnie Denisowianinem, dalekim kuzynem Neandertalczyków. Ta tajemnicza grupa ludzi pierwotnych zidentyfikowana została po raz pierwszy w 2010 roku. Nazwa "Denisowianie" wzięła się od nazwy "Denisowa Jaskinia" w paśmie górskim Ałtaj na Syberii. To właśnie w tej jaskini znaleziono szczątki osobników bardzo podobnych do współczesnych ludzi, które żyły 41 tysięcy lat temu. Denisowianie oddzielili się od Neandertalczyków około 400 tysięcy lat temu i przenieśli do Azji. Naukowcy podejrzewali, że Denisowianie podróżowali znacznie dalej! Odkrycie zęba w Laosie jest tego najlepszym dowodem.



Zdjęcie Ząb trzonowy Denisowianina / foto: wikipedia / domena publiczna

Odkrycie w jaskini Cobra

Naukowcy rozpoczęli prace archeologiczne w jaskini Cobra w północnym Laosie w 2018 roku. Początkowo w jaskini znaleziono szczątki zwierząt, aż wreszcie odkryto prawdziwy skarb - ludzki ząb.



Zęby są jak czarna skrzynka (z samolotu), którą nosił ze sobą człowiek pierwotny. To badanie zębów pozwala dowiedzieć się wszystkiego - jak ci ludzie żyli, jak się odżywiali, skąd pochodzili. Dla nas paleoantropologów zęby są najcenniejsze Clément Zanolli, badacz paleoantropologii, Francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych i Uniwersytet Bordeaux.

Mieli dzieci z Neandertalczykami?

Znaleziony w jaskini w Laosie dolny ząb trzonowy może być dowodem, że "Denisowianie" mogli przemieścić się z Azji do Afryki. Waga tego odkrycia jest ogromna, gdyż prowadzi wprost do ludzi współczesnych. Niektórzy z nas mają bowiem w swoim DNA ślad po tamtych ludziach. Naukowcy podejrzewają, że Denisowanie spotkali podczas swojej podróży przez kontynenty przodków Homo sapiens (tłum. z łac. - człowiek rozumny), z którymi musieli... uprawiać seks i urodzić dzieci. To właśnie z takiego krzyżowania się ludzi pierwotnych mogła powstać współczesna ludzkość.

Wideo youtube

Autorzy odkrycia w jaskini w Laosie zapowiadają, że będzie podjęta próba ustalenia DNA na podstawie próbki ze znalezionego zęba. To pozwoli jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, do której rodziny przodków ludzkości należał. Prace wykopaliskowe w jaskini Cobra były przerwane z powodu pandemii, ale właśnie ogłoszono, że ruszają ponownie.

