To pokochaliśmy w pandemii. Nie chcemy powrotu do starego

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie w wielu wymiarach, a jednym z nich jest praca zawodowa, bo duża część z nas zaczęła pracować w trybie zdalnym, a po poluzowaniu obostrzeń, również hybrydowym, dzieląc czas pracy między dom i biuro. I jak się okazuje, zdecydowana większość zapytanych o zdanie w nowym badaniu pracowników stwierdziła, że czuje się mniej wyczerpana (79 proc.), mniej zestresowana (78 proc.) i mniej niespokojna (72 proc.) w wyniku spędzania części tygodnia na pracy z domu.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Międzynarodową Grupę ds. Miejsca Pracy (IWG) wśród 1026 osób pracujących w ten sposób, praca hybrydowa przynosi ogromne korzyści w zakresie snu, nawyków żywieniowych, poziomu stresu i ogólnego dobrego samopoczucia. Pracownicy hybrydowi wymieniali takie korzyści, jak lepsza jakość snu (68 proc.), więcej ćwiczeń (54 proc.), zdrowsze przygotowywanie posiłków (58 proc.) czy ogólny lepszy stan zdrowia (68 proc.).

Hybrydowa praca to poprawa jakości życia

Co więcej, 86 proc. zapytanych stwierdziło, że zwiększenie ilości czasu wolnego wynikającego z braku konieczności codziennego dojeżdżania do pracy poprawiło ich równowagę między pracą a życiem prywatnym i pomogło im poczuć, że mogą lepiej radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia. W związku z tym 75 proc. stwierdziło również, że powrót do pracy pięć dni w tygodniu w biurze pogorszyłby ich samopoczucie.