Tornada i wybuchy metanu. Tak rodzi się nowy wulkan na Islandii

Nowy wulkan powstał 10 lipca i od tamtej pory wypływa z niego lawa. Otrzymał wdzięczną nazwę Litli-Hrútur, czyli "Mały Baran". W okolicy miejsca erupcji głośnym echem odbijały się liczne wybuchy. Islandzkie Biuro Meteorologiczne poinformowało 27 lipca, że to kieszenie metanu zamknięte w strumieniu lawy.

― W centrach erupcji regularnie słychać głośne eksplozje. Ich przyczyną są wybuchy metanu. Kiedy lawa przepływa przez obszar porośnięty roślinnością, metan może być wytwarzany, gdy roślinność nie spłonie całkowicie. Gaz gromadzi się następnie w szczelinach i zagłębieniach w lawie. Miesza się z tlenem, a gdy zostanie podgrzany przez ogień, następuje eksplozja. Poinformowało islandzkie biuro meteorologiczne w przetłumaczonym poście na Facebooku

W miejscu nowego wulkanu utworzyło się również tornado. Powstało, gdy ciepło ze stopionej skały ogrzewało powietrze powyżej. W pewnych warunkach meteorologicznych kolumna gorącego powietrza może wywołać takie zjawisko. Według Davida Smarta, badacza burz i tornad z Hazard Center w Univercity College London nie do końca jest jasne, czy w tym przypadku przyczyną było ciepło z wulkanu, czy z lawy.

Naukowcy wykryli zmiany aktywności, które doprowadziły do zapadnięcia się krateru, co przyczyniło się do rozlania lawy w kierunkach wschodnim i zachodnim. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby nowo utworzony wulkan się uspokoił.

Gdzie położony jest wulkan Litli-Hrútur?

Do erupcji doszło w południowo-zachodniej części kraju, na półwyspie Reykjanes, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Reykjaviku. Region wyróżnia położenie geologiczne. Jest to granica pomiędzy płytami tektonicznymi: północnoatlantycką na zachodzie i eurazjatycką na wschodzie. Dodatkowo pod wyspą jest tak zwana plama gorąca.

To miejsce, gdzie co jakiś czas dochodzi do erupcji, które stają się lokalną atrakcją, a niektórzy nawet wykorzystują gorącą lawę, aby upiec sobie kiełbaskę. W sierpniu 2022 roku w tym samym regionie doszło do erupcji wulkanu Geldingadalir.