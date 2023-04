Trudny związek TikToka ze zdrowiem psychicznym. Szkodzi czy nie?

Rozwój TikToka sprzyja teoriom na temat jego wpływu na zdrowie psychiczne użytkowników. Naukowcy z University of Minnesota Twin Cities postawnowili przeprowadzić pierwsze w swoim rodzaju badanie.

Ludzie myślą o TikToku "jako o platformie tanecznej lub miejscu, w którym każdy dostaje diagnozę ADHD"

Przeprowadzone badania ankietowe ujawniają, że platforma daje użytkownikom poczucie samopoznania i społeczność, której nie byli w stanie znaleźć w innych mediach społecznościowych. Ale żeby nie było tak różowo, naukowcy zauważyli, że algorytm TikToka wykazywał niepokojącą tendencję do wielokrotnego narażania użytkowników na treści szkodliwe dla zdrowia psychicznego.

TikTok jest źle rozumiany przez ludzi, którzy nie korzystają z platformy. Myślą o tym jako o platformie tanecznej lub miejscu, w którym każdy dostaje diagnozę ADHD. Nasze badania pokazują, że TikTok pomaga ludziom znajdować informacje o społeczności i zdrowiu psychicznym. Ale ludzie powinni również pamiętać o jego algorytmie, o tym, jak działa i kiedy system zapewnia im treści, które są szkodliwe dla ich dobrego samopoczucia. wyjaśnił Stevie Chancellor, współautor artykułu i adiunkt na Wydziale Informatyki i Inżynierii Uniwersytetu w Minnesocie.

Różnica TikToka w stosunku do innych mediów społecznościowych polega na tym, że jest obsługiwany przez system rekomendacji, który wyświetla filmy mogące zainteresować użytkownika.

― TikTok to ogromna platforma dla treści związanych ze zdrowiem psychicznym — powiedziała Ashlee Milton, pierwsza autorka artykułu i doktor informatyki i inżynierii na University of Minnesota ― Ludzie skłaniają się ku mediom społecznościowym, aby znaleźć informacje i innych ludzi, którzy przechodzą przez podobne sytuacje. Wielu naszych uczestników mówiło o tym, jak pomocne były te informacje dotyczące zdrowia psychicznego. Ale w pewnym momencie, ze względu na sposób działania kanału, będzie on po prostu dawał ci coraz więcej tych samych treści. I wtedy może przejść od bycia pomocnym do bycia niepokojącym.



Naukowcy zwrócili uwagę na groźną sytuację, gdy wpadniemy w spiralę negatywnych treści. Ankietowani użytkownicy podkreślili, że choć istnieje przycisk "Nie interesuje mnie", to nie ma on żadnego wpływu na treści, które pojawią się na kanale.

Autorzy badań zaznaczają, że mimo tych sytuacji nie uważają TikToka za zło wcielone. Ale podczas korzystania warto mieć na uwadze pewne zasady, które pozwolą nam zachować nasze zdrowie psychiczne.

Jeden z uczestników badania żartobliwie nazwał stronę "Dla Ciebie" automatem do gry w dopaminę. Chodziło bowiem o przewijanie, dopóki nie dojdziemy do pozytywnych dla nas treści. Ważne jest, aby umieć w pewnym momencie powiedzieć "wystarczy".

Jaki był cel badania?

Choć wydawać by się mogło, że to temat bardzo psychologiczny, badania zostały przeprowadzone przez informatyków. Nie chodzi tu o wejście w kompetencje psychologów czy psychiatrów, a o poszerzenie wiedzy tak, by móc tworzyć lepsze rozwiązania informatyczne.

— Ashlee i ja jesteśmy zainteresowani tym, w jaki sposób platformy mogą promować szkodliwe zachowania u danej osoby, abyśmy ostatecznie mogli opracować strategie łagodzące te złe skutki. Pierwszym krokiem w tym procesie jest przeprowadzanie wywiadów z ludźmi, aby upewnić się, że rozumiemy ich doświadczenia z TikTok. Potrzebujemy opinii ludzi, zanim my jako informatycy zabierzemy się do pracy i zaprojektujemy rozwiązanie tego problemu — powiedział Chancellor.

To pierwszy z serii artykułów, które naukowcy planują napisać o mediach społecznościowych, TikToku i zdrowiu psychicznym.

Źródło: Ashlee Milton, Leah Ajmani, Michael Ann DeVito, and Stevie Chancellor. 2023. “I See Me Here": Mental Health Content, Community, and Algorithmic Curation on TikTok. In Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 480, 1-17. https://doi.org/10.1145/3544548.3581489