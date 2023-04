TikTok, masz 16 milionów dolarów? To grzywna za nadużywanie danych dzieci

Według Biura Komisarza ds. Informacji (ICO) między majem 2018 a lipcem 2020, czyli w ciągu dwóch lat, na których skupiło się dochodzenie, z TikToka korzystało około 1,4 miliona nieletnich użytkowników na terenie Wielkiej Brytanii. Stało się tak oczywiście wbrew warunkom świadczenia usługi, jakie jasno stwierdzają, że konto mogą założyć internauci mający 13 lat lub więcej.

Biuro zarzuca TikTokowi, że ten nie zrobił wystarczająco dużo, by sprawdzić, kto faktycznie korzysta z platformy i nie podjął też odpowiednich działań, by zablokować dzieciom dostęp do aplikacji.

Reklama

Założenia dotyczące ochrony danych w Wielkiej Brytanii wskazują minimalny wiek dzieci, które mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych — i jest to właśnie wspomniane 13 lat. To oznacza, że aby zgodnie z prawem przetwarzać dane najmłodszych, TikTok musiałby uzyskać na to zgodę rodziców. Tego, jak możemy się domyślać, firma nie zrobiła.

ICO stwierdziło też, że TikTok naruszył reguły dotyczące przejrzystości i uczciwości zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (GDPR). Firma nie dostarczyła użytkownikom odpowiednich oraz łatwych do zrozumienia informacji o tym, że ich dane są gromadzone, wykorzystywane, a także udostępniane.

Bez tych informacji użytkownicy platformy, w szczególności dzieci, prawdopodobnie nie byli w stanie dokonać świadomego wyboru, czy i jak się z nią angażować pisze ICO w komunikacie prasowym.

TikTok, TikTok, co z ciebie wyrośnie? To kolejne problemy aplikacji

O TikToku już od długiego czasu jest głośno w związku ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych, które alarmują, że TikTok jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Blokada tej aplikacji zdaje się być coraz bardziej realna na terenie USA. Od połowy marca z TikToka nie będą też mogli skorzystać pracownicy Komisji Europejskiej. Nie da się więc ukryć, że platforma już od dłuższego czasu boryka się z poważnymi zarzutami, których ciągle przybywa.