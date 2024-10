Rehydracja i metalowy implant

Reporter Fernando Correa Dominguez wyjaśnił w rozmowie z Daily Mail, że ręka została starannie nawodniona przez lekarzy, aby ułatwić usunięcie "metalu". W początkowej fazie badań stwierdzono, że w ręce nie było wilgoci, a jedynie odwodniona tkanka skórna wewnątrz ścięgien i mięśni. Dr Jose Zalce Benitez opisał zaś procedurę, w której użyto specjalnego serum do rehydracji, aby minimalizować degradację tkanek.

Wykorzystaliśmy sterylne waciki z miękkim końcem, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń lub zanieczyszczeń zarówno próbki metalu, jak i dłoni dodał lekarz, wskazując, że technika ta jest stosowana przez FBI w celu pozyskania danych z dowodów w badaniach kryminalistycznych.

I chociaż tego typu badania powinny teoretycznie rozwiewać wątpliwości, to nowe informacje i materiały wideo budzą wątpliwości nawet u najbardziej życzliwych obserwatorów Maussana i jego mumii. W sieci znaleźć można komentarze wielu z nich, wyrażających swoje wątpliwości co do analizowanej dłoni: "Im więcej się o nich dowiaduję, tym mniej autentyczne się wydają" - twierdzi jeden z nich i trudno chyba o lepsze podsumowanie.

