Dlaczego w Tajlandii są trzęsienia ziemi? To kwestia specyficznego położenia

Jak podała agencja AFP, premier Tajlandii Paetongtarn Shinawatra ogłosiła w Bangkoku, stolicy kraju, stan wyjątkowy, który po kilku godzinach odwołano. Ma on związek z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło kraj. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Wiadomo, że epicentrum trzęsienia było w pobliżu miasta Mandalaj. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (Geological Survey) oraz niemieckie centrum GFZ podały, że hipocentrum było na niewielkiej głębokości, zaledwie 10 km. Obszar epicentrum jest podatny na trzęsienia ziemi, ale stosunkowo słabo zaludniony, a istniejące domy to niska zabudowa. Jednak duża siła i płytkie hipocentrum doprowadziły do tego, że wstrząsy były odczuwalne na znacznym obszarze, prowadząc do wielu zniszczeń.