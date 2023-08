W czasie zabiegu zwierzęta znajdowały się w ośrodku w Guangzhou, a zespół chirurgów obsługiwał robota ze szpitala Hainan Eye Hospital w Zhongshan Ophthalmic Center w Haikou, które dzieli ok. 650 km. Wcześniej zespół testował swoje rozwiązanie także na myszach, świniach i innych zwierzętach, a w ciągu najbliższych miesięcy powinien dostać pozwolenie na testy na ludziach.

Jeśli wszystko pójdzie gładko, zdalna mikronowa chirurgia okulistyczna 5G będzie dostępna dla ludzi w ciągu pół roku wyjaśniają lekarze.

Roboty to przyszłość telemedycyny

Huang Kai, prof. informatyki i inżynierii na Uniwersytecie Sun Yat-sen, dodaje, że sukces operacji pokazał stabilność, dokładność i bezpieczeństwo stosowania robotów 5G, co otwiera obiecujące perspektywy ich wykorzystania. Mimo że okulistyka to dla robotów chirurgicznych nadzwyczaj trudna dziedzina, ponieważ wymaga niezwykle wysokiego poziomu precyzji - jeśli ręka lekarza drgnie o milimetr w złym kierunku, może oznaczać to dla kogoś utratę wzroku.



Oznacza to konieczność opracowania specjalistycznych mikroskopów i systemów wizualizacji, a także niezawodnych systemów komunikacyjnych i to właśnie dlatego stworzenie robota 5G do tej operacji wymagało bliskiej współpracy między chirurgami i inżynierami. I choć wiele wskazuje na to, że wszystkie trudności zostały pokonane, to zespół zapowiada dalsze prace, aby przyspieszyć wdrażanie i promocję robotów chirurgicznych.



Wszystko po to, aby rozwiązać problemy braku równowagi w rozwoju okulistyki i nierównej dystrybucji najwyższej klasy zasobów medycznych w całym kraju. Oszczędzając czas lekarzy i pacjentów, zmniejszając koszty ekonomiczne i poprawiając efektywność leczenia, telemedycyna ma potencjał, aby sprostać takim wyzwaniom.

