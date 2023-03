Urządzenie prototypowe o nazwie F3DB składa się z długiego elastycznego ramienia, na końcu którego znajduje się wysoce zwrotna głowica obrotowa "drukująca" biotusz przez miniaturową wielokierunkową dyszę. To zdaniem jego autorów pozwala na wprowadzenie robota do organizmu w sposób minimalnie inwazyjny, a także wielowarstwowe drukowanie różnych form nawet w trudno dostępnych obszarach.

A kiedy F3DB zakończy drukowanie w jednym obszarze, można go skierować w inne miejsce, aby ponownie rozpocząć proces. Oznacza to, że urządzenie może być używane do drukowania biomateriałów na dużych obszarach, w tym na całej powierzchni narządów, takich jak okrężnica, żołądek, serce i pęcherz moczowy, czego nie można zrobić za pomocą dostępnych obecnie urządzeń do biodruku.

Inżynierowie przetestowali F3DB na zewnątrz ciała na płaskich i zakrzywionych powierzchniach, w tym wewnątrz sztucznej okrężnicy i na powierzchni nerki świni, używając czekolady, żelu kompozytowego i biomateriałów. Jak się okazało, robot działa świetnie i co najważniejsze, proces drukowania nie miał wpływu na komórki, bo po wydrukowaniu większość nadal żyła.