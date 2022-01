Tkanka piersi jest dynamiczna i zmienia się już od momentu dojrzewania, ale najbardziej intensywnie podczas ciąży i karmienia. Badania opublikowane w "Nature Communications" skupiają się na zmianach zachodzących podczas laktacji. Naukowcy zbadali komórki znajdujące się w ludzkim mleku.

Zespół prowadzony przez dr Alecię-Jane Twigger z University of Cambridge, wykazał, że komórki w mleku - kiedyś uważane za martwe lub umierające - w rzeczywistości są żywe. Dają one naukowcom nie tylko możliwość badania zmian, jakie zachodzą w tkankach gruczołów sutkowych podczas laktacji, ale także wgląd w potencjalny wskaźnik przyszłego rozwoju raka piersi.



- Wierzę, że badając ludzkie komórki mleczne, będziemy w stanie odpowiedzieć na niektóre z najbardziej fundamentalnych pytań dotyczących funkcjonowania gruczołów sutkowych, takich jak: jak wytwarzane jest mleko? Dlaczego niektóre kobiety mają problemy z produkcją mleka i jakie strategie można zastosować, aby poprawić wyniki karmienia piersią dla kobiet? - powiedziała dr Alecia-Jane Twigger z University of Cambridge, szefowa zespołu badawczego.



Naukowcy pobrali próbki mleka od kobiet karmiących, a także próbki tkanki od kobiet, które zdecydowały się na operację zmniejszenia piersi. Uczeni przeprowadzili nowatorskie porównanie składu komórek gruczołów sutkowych pobranych dwiema metodami, identyfikując najważniejsze różnice między laktacyjnymi i nielaktacyjnymi gruczołami sutkowymi człowieka.



- Kiedy Alecia po raz pierwszy powiedziała mi, że znalazła żywe komórki w mleku, byłem zaskoczona i podekscytowana możliwościami. Mamy nadzieję, że to odkrycie umożliwi przyszłe badania nad wczesnymi stadiami raka piersi - powiedział dr Walid Khaled z University of Cambridge.