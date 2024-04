W Polsce żyły trematozaury. Chodziły po Ziemi 250 mln lat temu

Trematozaury to płazy, które żyły na Ziemi około 250 mln lat temu w okresie wczesnotriasowym. Okazuje się, co potwierdzili naukowcy z PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego, że występowały również na terenach należących obecnie do Polski. Same skamieniałości znaleziono kilkadziesiąt lat temu.

Zdjęcie W Polsce żyły trematozaury. Chodziły po Ziemi 250 mln lat temu / archiwum autorów publikacji Acta Palaeontologica Polonica / materiał zewnętrzny