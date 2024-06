Młodszy dryas to bardzo dziwny okres w dziejach świata. Schyłkowy czas epoki lodowcowej był niespodziewanie chłodny w porównaniu z wcześniejszymi latami. Powstało wiele teorii, które próbują w jakiś sposób wyjaśnić ten zaskakujący fenomen. Jedną z nich jest możliwość zderzenia naszej planety z kometą.

W gruncie obecne są materiały typowe dla eksplozji komety

Jak się okazuje, istnieją dowody na to, że rzeczywiście tak się stało. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii donoszą, że odnaleźli ślady obecności cząsteczek typowych dla powietrznej eksplozji komety, które rozsiane są po wielu stanowiskach we wschodnich Stanach Zjednoczonych, w tym w New Jersey, Maryland i Południowej Karolinie. Są to materiały powstałe w wyniku ogromnej siły i temperatury typowej dla tego rodzaju zdarzenia: platyna, mikrosferolity, szkło oraz kwarc zmiażdżony ogromną siłą.

Znaleźliśmy ślady materiałów powstających w wysokich temperaturach i ciśnieniach, które charakterystyczne są dla eksplozji powietrznej blisko gruntu. Tego typu zdarzenia nie pozostawiają na ziemi widocznych śladów w postaci krateru prof. James Kennet z Uniwersytetu Kalifornijskiego

Kometa, która doprowadziła do anomalii klimatycznej była większa niż meteor Tunguski

Ziemia codziennie jest bombardowana przez całe tony różnego rodzaju materii kosmicznej, najczęściej w formie niewielkich cząstek pyłu. Z drugiej strony ekstremalnie rzadko zdarzają się kataklizmy pokroju tego, który wytworzył potężny krater w Chicxulub i podejrzewany jest o spowodowanie wymierania dinozaurów.

Mniej więcej pośrodku tej skali są powietrzne wybuchy materii kosmicznej, które nie zostawiają śladów w postaci kraterów, ale wciąż są bardzo destrukcyjne. W 1908 roku wejście w ziemską atmosferę superbolidu spowodowało słynną katastrofę Tunguską, kiedy powalone zostało ponad 2 tys. kilometrów kwadratowych lasu. Przykładem podobnego zdarzenia, jednak o mniejszej skali jest chociażby meteor czelabiński, który doprowadził do potężnej eksplozji i około 1500 rannych w 2013 roku.

Kometa, która doprowadziła do ochłodzenia w epoce młodszego dryasu miała być znacznie większa niż meteor tunguski, który liczył między 100 a 200 metrów średnicy. Ciało niebieskie miało rozpaść się w atmosferze na wiele mniejszych kawałków, gdyż jego elementy znaleziono poza USA w całej północnej hemisferze, a nawet w okolicach równika.