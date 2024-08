Wenus była bardzo podobna do wczesnej Ziemi. Wykazały to nowe badania

Wenus i Ziemia niegdyś były do siebie podobne, co potwierdzają najnowsze badania dotyczące naszej piekielnej sąsiadki. Planeta we wczesnym okresie mogła mieć procesy podobne do tych, które doprowadziły do powstania na Ziemi wczesnych kontynentów. Na Wenus są to tesserae.

Zdjęcie Wenus była bardzo podobna do wczesnej Ziemi. Wykazały to nowe badania. / NASA/JPL-Caltech / materiały prasowe