Zespół naukowców z Brigham and Women's Hospital przeprowadził duże badanie nazwane Vitamin D and Omega-3 Trial (VITAL), w którym monitorowano osoby przyjmujące witaminę D i kwasy tłuszczone omega-3 przez około pięć lat. Odkryto, że wymienione suplementy obniżały wskaźnik zachorowań na choroby autoimmunologiczne (AD) w porównaniu do osób, którym podawano placebo.

- To ekscytujące mieć te nowe i pozytywne wyniki dla nietoksycznych witamin i suplementów zapobiegających poważnym chorobom. Jest to pierwszy bezpośredni dowód, jaki mamy, że codzienna suplementacja może zmniejszyć zachorowalność na AD, a co wygląda jak bardziej wyraźny efekt po dwóch latach suplementacji witaminy D. Czekamy na udoskonalenie i rozszerzenie naszych odkryć i zachęcamy stowarzyszenia zawodowe do uwzględnienia tych wyników i pojawiających się danych podczas opracowywania przyszłych wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom autoimmunologicznym w średnim wieku i starszych dorosłych - powiedziała dr Karen Costenbader z Brigham's Division of Rheumatology, Inflammation and Immunity.



Zdjęcie Nie trzeba polegać wyłącznie na pastylkach. W kwasy tłuszczowe omega-3 bogaty jest między innymi łosoś / 123RF/PICSEL

VITAL to randomizowane badanie o podwójnej ślepej (ani pacjent, ani lekarz nie wie, kto dostaje substancję testowaną, a kto placebo), w którym wzięło udział 25 817 mężczyzn (powyżej 50. roku życia) i kobiet (powyżej 55. roku życia) w całych Stanach Zjednoczonych. Miało ono na celu zbadanie, czy przyjmowanie codziennych suplementów diety pod postacią witaminy D3 i kwasów tłuszczowych omega-3 może zmniejszyć ryzyko rozwoju raka, chorób serca i udaru mózgu u osób, które nie miały wcześniejszej historii tych chorób. Przed rozpoczęciem VITAL, naukowcy ustalili, że sprawdzą również częstość występowania choroby Alzheimera wśród uczestników.



- Biorąc pod uwagę korzyści płynące ze stosowania witaminy D i kwasów omega-3 w celu zmniejszenia stanu zapalnego, byliśmy szczególnie zainteresowani tym, czy mogą one chronić przed chorobami autoimmunologicznymi - powiedziała dr JoAnn Manson, dyrektor macierzystego badania VITAL w Brigham.



Wśród pacjentów, którzy brali udział w badaniu VITAL, 123, którym podawano witaminę D i 155 z grupy kontrolnej (placebo) zachorowało na jakąś chorobę autoimmunologiczną. U osób, którym podawano kwasy omega-3, zdiagnozowano 130 przypadków AD i 148 zachorowań w grupie kontrolnej. Im dłuższe podawanie suplementów diety, tym lepszy efekt terapeutyczny.



- Choroby autoimmunologiczne są powszechne u starszych dorosłych i negatywnie wpływają na zdrowie i długość życia. Do tej pory nie mieliśmy sprawdzonego sposobu zapobiegania im, a teraz - po raz pierwszy - mamy. Byłoby ekscytujące, gdybyśmy mogli przejść do weryfikacji tych samych efektów zapobiegawczych u młodszych osób - powiedziała Jill Hahn, doktorantka w Brigham.