Nowe odkrycia naukowców z Tokio mogą zmienić diagnostykę schizofrenii

Najnowsze badania naukowców z Institute of Science Tokyo wskazują, że bakterie bytujące w jamie ustnej mogą odgrywać ważną rolę w mechanizmach związanych z deficytami poznawczymi u osób chorujących na schizofrenię. Choć wcześniej większość uwagi poświęcono wpływowi mikrobiomu jelitowego na funkcjonowanie mózgu, dane sugerują, że równie istotna może być oś "usta-mózg".

- Interakcje gospodarz-mikrobiom nie ograniczają się do jelit. Podobnie jak mikrobiota jelitowa, mikrobiota jamy ustnej również uczestniczy w takich interakcjach. Jej znaczenie w schorzeniach układowych i neurologicznych jest coraz bardziej doceniane - mówi autor badania, Takehiro Tamura.

Analiza mikrobioty jamy ustnej uczestników badania wykazała istotne różnice

W analizie porównano profil bakteryjny jamy ustnej i wyniki testów poznawczych u 68 osób ze schizofrenią oraz 32 osób zdrowych z grupy kontrolnej. Okazało się, że niższa różnorodność bakterii jamy ustnej była obserwowana u pacjentów ze schizofrenią i wiązała się z gorszymi wynikami testów poznawczych. W ich mikrobiomie dominował wyższy stosunek bakterii z rodzaju Streptococcus do Prevotella.

Bardzo częstym objawem utrudniającym funkcjonowanie przy schizofrenii są trwałe deficyty poznawcze, czyli obniżona zdolność do logicznego myślenia, uczenia się i planowania, co ma ogromny wpływ na codzienność pacjentów. Wyniki badania są o tyle ważne, że otwierają nowe perspektywy eksploracji biologicznych czynników schizofrenii. Może to pozwolić na stworzenie łatwo dostępnych biomarkerów diagnostycznych czy wskazać nowe cele terapii, a w przyszłości - do interwencji profilaktycznych lub wspomagających leczenie.

Autorzy podkreślają jednak, że ich praca ma charakter hipotezotwórczy, lecz wskazuje kierunek, który warto badać dalej. Naukowcy sugerują, że kolejne prace powinny objąć długoterminowe badania obserwacyjne i ocenić, czy zmiana mikrobiomu, np. poprzez zmianę higieny jamy ustnej, może mieć wpływ na funkcje poznawcze.

