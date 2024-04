To kolejny wstrząs kopalni w ostatnich dniach. W środę 17 kwietnia do wstrząsu doszło w kopalni "Wesoła" w Mysłowicach. Ten zlokalizowano na głębokości 865 metrów, podczas gdy w strefie zagrożenia znajdowało się 14 osób. Ta sytuacja miała niestety tragiczny finał. Aż 9 pracowników zostało poszkodowanych, a po przybyciu na miejsce lekarzy stwierdzono zgon jednego z rannych.

Skala Richtera - czy trzęsienie ziemi jest silne?

W ustalaniu siły trzęsień ziemi pomaga skala Richtera, czyli skala logarytmiczna określająca wielkość wstrząsów i trzęsień. To odbywa się na podstawie amplitudy drgań i została wprowadzona w 1935 roku. Przy jej pomocy możemy oznaczyć wiele rodzajów wstrząsów - od tych najczęstszych aż po najpotężniejsze, występujące rzadko.

Jak interpretować skalę Richtera? Wszystko poniżej 2.0 w skali to wstrząsy często nieodczuwalne, do których dochodzi każdego dnia i to bardzo często - nawet do 8000 wstrząsów dziennie. Omawiany wstrząs z Oświęcimia (2,9) kwalifikuje się do drugiego stopnia, który jest odczuwalny jedynie przez część osób. Takich zjawisk występuje średnio 800 000 rocznie.

Problemy zaczynają się, gdy wstrząs lub trzęsienie ma ocenę 4 lub wyżej. Wtedy może dojść do niewielkich zniszczeń.