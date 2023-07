Naukowcy z australijskiego Monash University udowodnili, że skupiska komórek mózgowych w naczyniu laboratoryjnym mogą nauczyć się grać w gry wideo - to pierwszy raz, kiedy te komórki wykazały zdolność wykonywania zadań ukierunkowanych na cel, co otwiera drzwi do nowego zrozumienia pracy naszego mózgu. Wszystko za sprawą systemu o nazwie DishBrain, który jest kompozycją 800 tys. ludzkich i mysich neuronów wyhodowanych w laboratorium i zamontowanych na układach mikroelektrod, które mogą odczytywać ich aktywność i stymulować je sygnałami elektrycznymi.

Mózg z probówki idzie do wojska

Badacze umieścili go w wirtualnej wersji klasycznej gry zręcznościowej Pong, czyli produkcji symulującej tenis stołowy, w której gracze poruszają elementem symbolizującym paletkę w celu odbicia piłki. Komórki mózgowe pełniły tu rolę paletki i miały za zadanie w odpowiednim czasie poruszyć się i odbić symulowaną piłkę, odczytując sygnały ze strony elektrod umieszczonych na skrajach szalki Petriego. Pojawiające się impulsy elektryczne wskazywały położenie piłki, a ich zwiększająca się lub zmniejszająca częstotliwość odległość piłki od paletki.