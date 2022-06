Japońska sonda Hahaybusa 2 wylądowała na asteroidzie Ryugu w listopadzie 2018 roku. W lutym następnego roku pobrała 5,4 grama próbek. W grudniu 2020 powróciła z cennym ładunkiem na Ziemię.

W marcu tego roku naukowcy po dwóch latach badań ogłosili ich wyniki. Okazało się, że wśród minerałów nie brakuje substancji organicznych. Na Ryugu znaleziono związki podobne do wchodzących w skład ropy naftowej oraz składniki białek - aminokwasy. Było ich aż dziesięć.

Dziesięć to dużo, ale żywe organizmy na ziemi wykorzystują ich dwa razy tyle. Innymi słowy z kosmosu mogła pochodzić połowa składników potrzebnych do powstania życia na Ziemi.

Reklama

Wszystkie aminokwasy potrzebne życiu znaleziono na asteroidzie Ryugu

W poniedziałek 6 czerwca japońscy naukowcy ogłosili wyniki dalszych badań. Tym razem są bardziej sensacyjne. W próbkach pobranych z Ryugu odkryli kolejne aminokwasy - ponad dziesięć.

Licząc z poprzednio wykrytymi na asteroidzie Ryugu jest wszystkie dwadzieścia aminokwasów, które wykorzystują organizmy na Ziemi do syntezy białek. Oraz kilka innych, których ziemskie życie nie wykorzystuje (nie są kodowane przez DNA i RNA).

Wideo youtube

Meteoryty nie musiały przynosić aminokwasów na Ziemię

Nie oznacza to, że składniki życia na Ziemi przyniosły asteroidy. Nie musiały.

Ryugu należy do asteroid klasy C, uważanych za najstarsze pozostałości młodego Układu Słonecznego sprzed 5 miliardów lat. Z takich samych składników powstawała Ziemia. Gdy około 4,56 miliarda lat temu okrzepła, mogły już na niej być składniki potrzebne do powstania pierwszych żywych komórek.

Prof. Kensei Kobayashi z Uniwersytetu w Yokohamie podczas poniedziałkowej konferencji stwierdził, że odkrycie aż tak wielu rodzajów aminokwasów zwiększa szanse na to, że życie istnieje także gdzieś indziej w kosmosie.

Wideo youtube

Rszta składników życia też jest w kosmosie

W żywych komórkach składanie aminokwasów w łańcuchy białek jest możliwe dzięki łańcuchom kwasów dezoksyrybonukleinowego i rybonukleinowego (DNA i RNA).

Życie mogło powstać w znacznie większej liczbie miejsc w kosmosie niż wcześniej sądzono prof. Kensei Kobayashi z Uniwersytetu w Yokohamie

Nie są zbudowane z aminokwasów, lecz z par zasad azotowych (cytozyny - tyminy lub uracylu oraz adeniny - guaniny). Zasady azotowe dołączone są do cząsteczki cukru - rybozy lub dezoksyrybozy i tworzą nukleotydy. Te łączą się w łańcuch resztami kwasu fosforowego.

W pracy opublikowanej w “Nature Communications" 26 kwietnia tego roku naukowcy donieśli, że w aż czterech różnych meteorytach po raz pierwszy znaleźli wszystkie cztery zasady azotowe (dwie z nich znajdowano już wcześniej). Odkrycia dokonał również japoński zespół lecz innego uniwersytetu w Sapporo.

Trzy lata temu, w 2019 roku ci sami naukowcy wykryli w meteorytach rybozę. Być może składniki życia są w kosmosie powszechne.