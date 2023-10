Wynajmowanie mieszkania gorsze niż palenie i brak pracy. Badacze ostrzegają

Badanie naukowców University of Adelaide opublikowane w magazynie Journal of Epidemiology & Community Health pokazuje, że jest coś, co przyspiesza starzenie znacznie bardziej niż bezrobocie i historia palenia papierosów, a jest to wynajmowanie mieszkania.

Wynajmujesz mieszkanie? To nie najlepiej dla zdrowia /123RF/PICSEL