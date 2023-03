Artykuł na temat przeciwcukrzycowego leku Ozempic opublikowany w zeszłym roku na łamach magazynu Variety wywołał prawdziwą burzę, bo jego autorzy sugerowali, że produkt ten jest z powodzeniem stosowany przez profesjonalistów z branży filmowej i rozrywkowej, aby szybko pozbyć się zbędnych kilogramów. Lek z miejsca stał się tak popularny, że do tej pory na całym świecie występują problemy z jego dostępnością, chociaż nie powinien być przepisywany zdrowym osobom.

Zastrzyki na odchudzanie. Kiedy w Polsce?

Producent postanowił zareagować na tę sytuację, z jednej strony ułatwiając życie cukrzykom, którzy mieli problem z zakupem leku, a z drugiej po prostu zarabiając na zainteresowaniu. Na rynek trafił więc nowy środek, bazujący na tej samej substancji, czyli semaglutydzie, ale przeznaczony specjalnie dla osób usiłujących pozbyć się nadwagi. Mowa o zastrzyku Wegovy do podawania raz w tygodniu, który wywołuje przyjemne uczucie pełności (naśladując hormon zwany glukagonopodobnym peptydem-1 GLP-1), ograniczając tym samym spożywane kalorie (utrata nawet 15 proc. masy ciała w 68 tygodni).



