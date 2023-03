Nowa mapa mózgu jest zwieńczeniem pracy naukowców z University of Cambridge i Johns Hopkins University i jest to dopiero czwarty kompletny konektom - kompletna mapa sieci połączeń neuronalnych - opracowany do tej pory. Wcześniej zmapowano znacznie prostsze mózgi mikroskopijnego nicienia Caenorhabditis elegans, przejrzystki Ciona intestinalis i wieloszczeta pierścieniowatego Platynereis dumerilii, ale zawierały one co najwyżej kilkaset neuronów i kilka tysięcy synaps. Wcześniejsze konektomy muszek owocowych nie były kompletne i dopiero ten najnowszy larwy Drosophila melanogaster pokazuje 3016 neuronów i 548 000 połączeń między nimi.

Mamy kompletny konektom muszki owocówki

Od dłuższego czasu wyczekiwano aż naukowcom uda się w pełni zmapować mózg owada, który ma wiele wspólnych cech biologicznych z człowiekiem - przełomowa praca zajęła 12 lat, ale trudno się dziwić, biorąc pod uwagę stopień jej skomplikowania. Zespół wykorzystał mikroskopię elektronową do wizualnego pocięcia mózgu sześciogodzinnej larwy samicy muszki owocówki wielkości ziarnka soli, nie na kilka, ale tysiące części, więc samo obrazowanie każdego z 3016 neuronów wymagało całego dnia.



Minęło 50 lat, a to pierwszy konektom mózgu. To wyraźny sygnał, że możemy to zrobić. Wszystko do tego zmierzało powiedział Joshua T. Vogelstein, inżynier biomedyczny Johns Hopkins.