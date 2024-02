Zbudowali robota-dinozaura. Użyli go do badań nad ewolucją tych gadów

- Zawsze bardzo ostrożnie i powoli umieszczaliśmy robota w pobliżu konika polnego, aby go nie spłoszyć - powiedział "The Guardian" prof. Piotr G. Jablonski, jeden z ekspertów z zespołu z Narodowego Uniwersytetu w Seulu.

Jeden badacz mówi tak, drugi badacz mówi nie

Eksperci wywnioskowali, że koniki polne uciekały częściej, gdy robopteryks rozwijał skrzydła i wykonywał "pokazy" z udziałem upierzonych części. Gdy robot nie wykorzystywał upierzenia, koniki zrywały się do ucieczki rzadziej. Wyniki badań sugerują, że gdyby niektóre dinozaury wyposażone w pióra polowały w ten sposób, mogłoby to wpłynąć na ewolucję większych i sztywniejszych piór.

Jablonski powiedział "The Guardian", że zespół naukowców spotkał się z "wielokrotnymi odmowami" ze strony 11 czasopism, zanim badanie zostało sprawdzone i zaakceptowane w "Scientific Reports".

Naukowcy mają odmienne zdania

Dlaczego badacze nie są przekonani do wniosków zespołu z Seulu?

- Nie jestem pewien co do tego pomysłu - powiedział na przykład Michael Benton, profesor paleontologii kręgowców na Uniwersytecie w Bristolu. - Pierwsze pierzaste dinozaury mogły używać takich piór do szybowania z miejsca na miejsce, bo są one przystosowane do tworzenia nieprzerwanej powierzchni skrzydła. Wiele współczesnych jaszczurek ma "pół skrzydła" i doskonale wykorzystuje je do takich lotów.

Podobnie wypowiedział się o tych badaniach inny ekspert podczas rozmowy z "New Scientist".

- Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, aby tak złożona struktura, jak pióro wyewoluowała do tak specyficznej roli behawioralnej - skomentował Steven Salisbury z Uniwersytetu Queensland w Australii, który nie był zaangażowany w badania. - Jestem pewien, że istnieje wiele sposobów na przestraszenie koników polnych, innych niż machanie piórami. Pióra mogą odstraszać koniki polne, ale także izolować i inkubować jaja. Pióra przydają się do stabilizacji pozycji ciała podczas biegu i oczywiście do szybowania i lotu. Pióra pomagają w wielu różnych rzeczach.

Wygląda więc na to, że jeśli seulscy badacze nie znajdą większej liczby potwierdzeń dla swojej hipotezy, kwestia pojawienia się piór u niektórych dinozaurów i ewolucji upierzenia, nadal pozostanie otwarta.

