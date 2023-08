Zjedli pasożyty w imię nauki. Dwa lata później naukowcy są w szoku

Zespół naukowców James Cook University przeprowadził dość kontrowersyjne badania, którego wynikami podzielił się na łamach magazynu Nature Communications, a mianowicie celowo zakaził ochotników larwami tęgoryjca amerykańskiego (Necator americanus), aby sprawdzić, czy pasożyt ten może poprawić ich zdrowie metaboliczne. W trwającym dwa lata badaniu wzięły udział 24 osoby, które we wstępnych badaniach wykazywały podwyższony wskaźnik insulinooporności. I choć wizja życia z pasożytami nie zapowiada się najlepiej, to pod koniec badania okazało się, że było warto.



Dali się zarazić pasożytem w imię nauki

U osób zakażonych tęgoryjcem wykazano znaczną redukcję wskaźnika insulinooporności (test HOMA-IR) w porównaniu z osobami, którym podano placebo. U osób, które otrzymały 20 larw tęgoryjca, wyniki spadły z 3,0 do zaledwie 1,8 jednostek, tymczasem w grupie placebo mediana wzrostu wyników wyniosła 0,8 jednostki. Co prawda badani zgłaszali w międzyczasie łagodne do umiarkowanych problemy jelitowe, jak wzdęcia, nudności, wymioty, zaparcia lub biegunka, ale zdaniem badaczy objawy można było opanować i tylko trzy osoby w międzyczasie zrezygnowały z powodu zbyt dużego dyskomfortu.

Zdjęcie Tęgoryjce Ancylostoma caninum przyczepione do błony śluzowej jelita / Wikimedia Commons/ Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library / domena publiczna

Terapia pasożytem działa!

To samo w sobie jeszcze za mało, aby powszechnie zalecać tę praktykę, ale naukowcy wskazują, że ich wnioski idą w parze z wynikami innego pionierskiego badania opublikowanego w 2021 r., w którym badacze wykazali, że zakażenie tęgoryjcem wpływa korzystnie na mikrobiom jelitowy.



To dowód na to, że leczenie tęgoryjcem może ustabilizować lub poprawić kluczowe czynniki warunkujące zdrowie metaboliczne, takie jak insulinooporność wyjaśniają badacze.

A jeśli zastanawiacie się, dlaczego naukowcy w ogóle wpadli na taki pomysł, to warto zauważyć, że robaki pasożytnicze, takie jak tęgoryjce, żyły w nas przez większą część historii naszego gatunku i chociaż niektóre mogą zagrażać naszemu zdrowiu, inne ledwo dają znać o swojej obecności, a mogą nawet przynieść coś dobrego.



W ostatnich dziesięcioleciach naukowcy zauważyli, że w miejscach, gdzie robaki pasożytnicze występują endemicznie, ludzie zgłaszają mniej chorób metabolicznych i zapalnych. Co więcej, ostatnie badania wykazały, że po "odrobaczeniu" u ludzi nagle wzrasta ich insulinooporność, a zmniejszenie wrażliwości tkanek na działanie insuliny stanowi czynnik ryzyka rozwoju problemów metabolicznych, takich jak cukrzyca typu II i choroby układu krążenia.